Liverpool thua ở Champions League vì pha phạt đền tranh cãi

Thổ Nhĩ KỳLiverpool nhận thất bại thứ hai liên tiếp trên mọi đấu trường, khi thua chủ nhà Galatasaray 0-1 ở lượt hai vòng bảng Champions League.

Phút 14, Baris Alper Yilmaz đột phá từ cánh trái vào vòng cấm rồi ngoặt bóng. Dominik Szoboszlai, cầu thủ được kéo xuống đá hậu vệ phải, không va chạm nhưng vung tay vào mặt cầu thủ Galatasaray theo quán tính.

Dominik Szoboszlai va tay trúng mặt Baris Alper Yilmaz, khiến Liverpool chịu phạt đền trong trận thua Galatasaray 0-1 ở lượt hai vòng bảng Champions League trên sân Rams Park, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/9/2025. Ảnh chụp màn hình

Trọng tài thổi phạt đền và VAR không vào cuộc thay đổi quyết định. Trên chấm 11 mét, Victor Osimhen sút vào giữa khung thành, trong khi thủ môn Alisson đổ sang trái, ghi bàn định đoạt trận đấu.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Liverpool bày tỏ sự phẫn nộ. "Nếu đó là tiêu chuẩn cho một quả phạt đền, thì mỗi trận sẽ có 30 quả. Thật lố bịch", một người viết. "Phạt đền vì chạm nhẹ vào ai đó ư? Quyết định thật nực cười", CĐV khác bình luận.

Trong cabin bình luận, Alan Shearer lại tỏ ra thông cảm với quyết định của trọng tài. "Cánh tay vung ra phía sau đã chạm đúng mặt cầu thủ Galatasaray, và điều đó khiến anh ta dễ dàng ngã xuống. Trọng tài đứng ngay đó, có góc nhìn rất tốt", huyền thoại bóng đá Anh nói.

Cựu trọng tài Mark Clattenburg cũng đồng quan điểm. Ông cho biết: "Cánh tay sau của Szoboszlai rõ ràng va vào mặt Yilmaz. Từ vị trí quan sát, trọng tài có đủ cơ sở để thổi phạt".

Victor Osimhen đá phạt đền vào giữa khung thành. Ảnh: AP

Galatasaray đã thắng đậm hơn nếu chính Osimhen chắt chiu cơ hội. Phút 54, tiền đạo người Nigeria cắt đường chuyền về non của Liverpool rồi xộc vào vòng cấm. Anh đặt lòng chân phải chéo góc trong thế đối mặt, nhưng bóng đi nhẹ và bị Alisson ôm gọn.

Dù vậy, bàn phạt đền là đủ để Osimhen trở thành cầu thủ Nigeria đầu tiên ghi 10 bàn ở Champions League, đồng thời giúp Galatasaray thắng trận đầu tiên tại giải. Ở lượt mở màn, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ thảm bại 1-5 trên sân Eintracht Frankfurt.

Victor Osimhen trở thành cầu thủ Nigeria đầu tiên ghi 10 bàn ở Champions League. Ảnh: Reuters

Phía đối diện, Liverpool cũng phải tự trách mình vì phung phí cơ hội. Đội khách nhỉnh hơn, kiểm soát bóng 68%, dứt điểm 16 lần với 4 cú trúng đích. Nhưng Hugo Ekitike hay Florian Wirtz đều bỏ lỡ những cú sút cận thành.

Sang hiệp hai, HLV Arne Slot tung tân binh 175,5 triệu USD Alexandre Isak vào sân. Nhưng dấu ấn lớn nhất của trung phong người Thụy Điển là cú sút chân phải đưa bóng đi nhẹ và bị thủ môn Galatasaray bắt dính.

Mohamed Salah dự bị và vào sân trong hiệp hai, nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Ảnh: Liverpool FC

Phút 88, Liverpool tưởng như có cơ hội ghi bàn khi trọng tài Clement Turpin thổi phạt đền. Nhưng sau khi ra đường biên xem lại băng hình, ông xác định hậu vệ Wilfried Singo phá trúng bóng trước khi va chạm với Ibrahima Konate nên thay đổi quyết định.

Liverpool nhận thất bại thứ hai liên tiếp, sau trận thua 1-2 trên sân Crystal Palace ở vòng 6 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Ngày 4/10, thầy trò Arne Slot có trận đấu khó khăn khác gặp Chelsea tại Stamford Bridge.

Hồng Duy