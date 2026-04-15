Slot: 'Liverpool chịu bất công từ đầu mùa giải'

AnhHLV Arne Slot phàn nàn việc tổ trọng tài và VAR khước từ quả phạt đền, khiến Liverpool thua PSG 0-2 ở lượt về tứ kết Champions League.

Ở họp báo sau trận đấu trên sân Anfield, Slot nhắc đến tình huống ở phút 64, khi tỷ số đang là 0-0. Dominik Szoboszlai sút xa chạm chân cầu thủ PSG. Sau đó, Alexis Mac Allister cố gắng xoay người che bóng rồi ngã xuống khi chịu tác động của Willian Pacho.

Trọng tài Maurizio Mariani lập tức cắt còi, cho Liverpool hưởng phạt đền. Nhưng sau khi ra đường biên xem lại VAR, ông thay đổi quyết định, vì cho rằng Mac Allister mới là người phạm lỗi. Không lâu sau, Liverpool thủng lưới hai bàn từ những pha dứt điểm của Ousmane Dembele, bị loại với tổng tỷ số 0-4.

"Nếu nhìn tổng thể cả mùa giải, tôi không bất ngờ vì Liverpool đã chịu nhiều quyết định bất lợi", Slot nói. "Nếu trọng tài không thổi phạt đền ngay từ đầu, VAR sẽ không can thiệp đâu. Chúng ta thấy nhiều quả phạt đền có phần khắt khe vẫn được thổi vì có va chạm. Tình huống này rõ ràng cũng có va chạm".

Pha va chạm gây tranh cãi giữa Alexis Mac Allister và Willian Pacho trong vòng cấm. Ảnh: The Athletic

Slot còn dẫn lại phát biểu của đội trưởng Man City, Bernardo Silva về sự không may mắn với các quyết định trọng tài. "Khi nghe điều đó, tôi chỉ nghĩ rằng nếu họ thấy mình kém may mắn, thì hãy nhìn những gì xảy ra với Liverpool", ông nói.

Theo nhà cầm quân người Hà Lan, tình trạng kể trên không chỉ xảy ra tại Champions League mà còn lặp lại ở Ngoại hạng Anh, khiến Liverpool nhiều lần chịu thiệt. Mùa này, ông từng phàn nàn về trọng tài và VAR sau trận thua Galatasaray 0-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, hòa Fulham 2-2 hay thua Man City 0-3 ở Ngoại hạng Anh.

Trung vệ Ibrahima Konate cũng không đồng tình với quyết định của trọng tài, cho rằng đó là một quả phạt đền rõ ràng. "Nếu chúng tôi ghi bàn, trận đấu có thể đã hoàn toàn khác", trung vệ người Pháp nhấn mạnh.

Trả lời truyền thông Anh, cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Mark Clattenburg cũng cho rằng pha bóng của Mac Allister rõ ràng có va chạm và đủ cơ sở để VAR không can thiệp quyết định trên sân. Ông nhận định hậu vệ PSG đã "vào bóng lóng ngóng" và có tác động vào chân Mac Allister, đồng thời bày tỏ ngạc nhiên khi VAR đề xuất trọng tài xem lại tình huống.

Cựu tiền đạo Wayne Rooney cho biết ban đầu ông nghĩ rằng đó là pha va chạm nhẹ, nhưng một khi trọng tài đã thổi phạt đền thì VAR không nên can thiệp để đảo ngược quyết định. Theo ông, Liverpool đã thiếu may mắn trong tình huống có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Cựu tiền đạo Liverpool Daniel Sturridge cũng khẳng định đây là một quả phạt đền rõ ràng. Theo anh, có đủ va chạm để xác định lỗi và khi đã có tác động trong vòng cấm, quyết định thổi phạt là hợp lý.

Tuy nhiên, cựu tiền vệ Clarence Seedorf lại đưa ra góc nhìn cân bằng hơn. Ông đồng ý rằng có thể có tranh cãi ở tình huống này, nhưng cho rằng không nên chỉ dựa vào một pha bóng để đánh giá trận đấu, khi PSG đã tạo ra nhiều cơ hội và thể hiện sự vượt trội trong suốt trận.

HLV Arne slot phản ứng trong trận Liverpool thua PSG 0-2 ở lượt về tứ kết Champions League, trên sân Anfield, Liverpool, Anh hôm 14/4. Ảnh: Reuters

Thất bại trước PSG khiến Liverpool chỉ còn chinh chiến ở Ngoại hạng Anh - nơi họ đang đứng thứ năm và chưa chắc suất dự Champions League mùa tới. Slot vì thế phải chịu áp lực lớn, đặc biệt sau khi Liverpool chi hơn 600 triệu USD để tăng cường lực lượng hồi hè 2025.

"Chúng tôi đã bán 8-10 cầu thủ để tái đầu tư, đồng thời sẽ chia tay những trụ cột như Mohamed Salah và Andy Robertson theo dạng tự do", nhà cầm quân người Hà Lan lý giải. "Mùa hè sẽ là thách thức lớn, nhưng mô hình này đã chứng minh hiệu quả. Tương lai của Liverpool vẫn rất sáng nếu chúng tôi tiếp tục bổ sung lực lượng hợp lý".

Hồng Duy (theo Sky Sports)