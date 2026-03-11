Slot phàn nàn về VAR sau trận thua của Liverpool

Thổ Nhĩ KỳHLV Arne Slot cảm thấy Liverpool chịu nhiều quyết định bất lợi từ VAR trong trận thua Galatasaray 0-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Bàn duy nhất trận đấu trên sân Rams Park đến ở phút 9, khi Victor Osimhen bật cao chuyền ngang khung thành để Mario Lemina lao vào đánh đầu tung lưới Giorgi Mamardashvili. Ở vòng bảng Champions League mùa này, Liverpool cũng thua Galatasaray 0-1 trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau thất bại ở trận thứ 100 dẫn dắt Liverpool, HLV Slot thừa nhận việc bị dẫn bàn từ sớm khiến nhiệm vụ tại sân của Galatasaray trở nên khó khăn hơn. Nhà cầm quân người Hà Lan cho rằng các học trò khởi đầu tốt nhưng thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm.

HLV Arne Slot bắt tay trọng tài Jesus Gil Manzano sau trận Liverpool thua Galatasaray 0-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân Rams Park, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/3/2026. Ảnh: Liverpool FC

Trận này, Liverpool dứt điểm 15 lần, trong đó có nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng. Phút 2, các cầu thủ khách tranh cướp bóng trước vòng cấm Galatasaray, nhưng Florian Wirtz sút ra ngoài khi thủ thành Ugurcan Cakir đã dâng cao. Phút 16, tiền vệ người Đức tiếp tục phung phí khi đặt lòng không thắng được thủ môn Galatasaray. Sau đó, Alexis Mac Allister sút cận thành chệch cột rồi Hugo Ekitike lỡ cơ hội trong thế đối mặt.

"Chúng tôi nhập cuộc rất tốt, thậm chí còn tốt hơn so với ba tháng trước", Slot nói. "Liverpool có ba hoặc bốn cơ hội rõ ràng. Ngon ăn nhất là tình huống của Wirtz khi gần như đối mặt khung thành trống nhưng không thể ghi bàn. Bạn phải ghi nhận cách Galatasaray tận dụng cơ hội như thể đó là cơ hội cuối cùng trong đời. Đó là điều chúng tôi cần học hỏi. Đôi khi Liverpool có cơ hội nhưng lại nghĩ rằng sẽ còn nhiều cơ hội khác".

Phút 70, Liverpool tưởng như tìm được bàn gỡ khi pha đá phạt góc Dominik Szoboszlai đập người hàng loạt cầu thủ trước khi đi vào lưới. Nhưng bàn thắng không được công nhận khi VAR xác định Ibrahima Konate để bóng chạm tay trong pha bật cao tranh chấp.

Slot không hài lòng với cách điều khiển trận đấu của trọng tài Jesus Gil Manzano, cho rằng bầu không khí cuồng nhiệt trên sân có thể đã ảnh hưởng tới các quyết định.

"Không phải lúc nào mọi thứ cũng có thể chống lại chúng tôi như vậy", HLV 47 tuổi nói. "Rất khó đánh giá về quyết định từ chối bàn thắng vì tôi nghe nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng điều khiến tôi bực bội hơn là gần như mỗi tình huống phạt góc hoặc đá phạt của Liverpool, chỉ cần cầu thủ Galatasaray ngã xuống là trọng tài thổi phạt".

Tình huống tranh chấp dẫn đến bàn thắng không được công nhận của Liverpool. Ảnh: Shutterstock

Nhà cầm quân người Hà Lan cũng cho rằng các cầu thủ Galatasaray đã kéo áo Virgil van Dijk trước khi bóng chạm tay Konate, nhưng tình huống đó không được xem xét theo hướng có lợi cho Liverpool. "Ở Ngoại hạng Anh nhiều va chạm còn được phép hơn so với Champions League. Vì thế tôi khá ngạc nhiên khi chúng tôi không được hưởng phạt đền ở tình huống đó", ông nói thêm.

Tương tự, Ryan Gravenberch cho rằng Liverpool có phần thiếu may mắn ở những phút đầu, khi tạo ra một số cơ hội rõ ràng trước khi Galatasaray mở tỷ số. Tiền vệ người Hà Lan nhận định nếu tận dụng được một hoặc hai cơ hội trong 10 phút đầu, cục diện trận đấu có thể đã khác. Tuy nhiên, anh tin Liverpool có thể lật ngược tình thế khi trở về sân nhà Anfield với sự cổ vũ của khán giả nhà ngày 18/3.

