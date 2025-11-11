Liverpool khiếu nại trọng tài sau trận thua Man City

AnhLiverpool gửi đơn khiếu nại lên Ban trọng tài Anh (PGMOL) về pha lập công của Virgil van Dijk bị khước từ trong trận thua Man City, cho rằng quyết định này đi ngược lại với luật thi đấu.

Phút 37, khi Liverpool đang bị dẫn 0-1. Từ quả phạt góc của Mohamed Salah, trung vệ Van Dijk đánh đầu chéo góc vào lưới, rồi chạy ra góc sân mừng bàn.

Tuy nhiên, sau khi VAR vào cuộc, pha lập công bị khước từ do hậu vệ Andy Robertson - đứng ở vị trí việt vị - bị cho là đã cản trở tầm nhìn của thủ môn Gianluigi Donnarumma, dù anh không chạm bóng và đã cúi người né đường bay.

Tình huống Van Dijk (phải) bị từ chối bàn thắng trong trận Liverpool thua Man City trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 11 Ngoại hạng Anh tối 9/11/2025. Ảnh: Guardian

Theo báo Anh Sportmail, một ngày sau trận đại chiến ở Etihad, Liverpool đã liên hệ với PGMOL, do cựu trọng tài Howard Webb đứng đầu, để chất vấn về tình huống này.

Liverpool đã dành thời gian xem lại băng hình từ nhiều góc độ và kết luận rằng Donnarumma không bị cản tầm nhìn. Đội bóng vùng Merseyside khẳng định quyết định khước từ bàn mang tính chủ quan và yêu cầu PGMOL giải thích cụ thể điều khoản nào của Luật 11 đã được áp dụng.

Theo Luật 11 của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), cầu thủ ở vị trí việt vị chỉ bị phạt nếu "tham gia trực tiếp vào pha bóng, cản trở đối phương chơi bóng, hoặc có hành động ảnh hưởng rõ ràng đến khả năng xử lý của đối thủ". Liverpool cho rằng Robertson không rơi vào bất kỳ trường hợp nào trong ba tiêu chí này.

Sau trận, HLV Arne Slot thừa nhận Man City xứng đáng thắng, nhưng cho rằng trọng tài đã sai khi khước từ bàn gỡ 1-1 của Van Dijk. Nhà cầm quân người Hà Lan nhấn mạnh, dù không đổ lỗi cho trọng tài về thất bại, ông tin rằng nếu bàn của Van Dijk được công nhận, cục diện trận đấu có thể đã khác.

Liverpool bị từ chối bàn thắng gây tranh cãi trước Man City Bàn thắng bị từ chối của Van Dijk.

Van Dijk cũng thất vọng vì bị khước từ bàn. "Tôi nghĩ bàn thắng đó hoàn toàn hợp lệ", trung vệ người Hà Lan nói. "Robertson không hề che khuất tầm nhìn của Donnarumma, nhưng tôi không phải người đưa ra quyết định. Các trọng tài tại sân và những người trong phòng VAR cần đưa ra những quyết định chính xác cho trận đấu".

Trận này, Liverpool để Erling Haaland chọc thủng lưới ở phút 29. Sau khi Van Dijk bị khước từ bàn, đội khách nhận thêm hai bàn thua từ các pha dứt điểm ngoài vòng cấm của Nico Gonzalez và Jeremy Doku. Thảm bại 0-3 khiến đội bóng của Slot tụt xuống thứ 8 Ngoại hạng Anh với 8 điểm ít hơn đầu bảng Arsenal.

Khi nhận câu hỏi về cuộc đua vô địch, Van Dijk khẳng định anh và toàn đội không nên quá bận tâm đến bảng điểm. "Không có ích gì khi nhìn vào bảng điểm", anh nói. "Mùa giải không được quyết định vào tháng 11 hay tháng 12, mà là vào giai đoạn tháng 3 hoặc 4. Chúng tôi phải khiêm tốn, tiếp tục làm việc và chờ cơ hội".

Liverpool thua 5 qua 11 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này - thành tích tệ nhất của một đội ĐKVĐ qua cùng kỳ, kể từ Leicester cũng với 5 thất bại mùa 2016-2017. Chỉ Chelsea mùa 2015-2016 từng thua nhiều hơn qua 11 trận của một mùa giải Ngoại hạng Anh với tư cách là nhà ĐKVĐ (6 trận).

Van Dijk thừa nhận Liverpool đang trải qua mùa giải nhiều khó khăn, nhưng vẫn tin vào khả năng trở lại. "Bạn không thể quên những trận thua như thế này, phải học từ chúng. Tôi tin rằng nếu chúng tôi giữ vững tinh thần và có đủ lực lượng, Liverpool sẽ trở lại mạnh mẽ hơn", trung vệ 34 tuổi nhấn mạnh.

Hồng Duy (theo Daily Mail, ESPN)