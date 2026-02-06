Slot bất ngờ vì Ngoại hạng Anh giàu thể lực

AnhHLV Arne Slot thừa nhận Liverpool gặp khó khi các đối thủ ở Ngoại hạng Anh chuyển sang lối chơi giàu thể lực, khác hoàn toàn so với mùa trước.

Trong chương trình Reds Roundtable của Liverpool hồi giữa tuần, Slot gây chú ý khi cho rằng bóng đá cống hiến có giá trị hơn các danh hiệu nếu xét về sự phát triển bền vững tại Anfield. Ngày 5/2, ông tiếp tục bảo vệ quan điểm này khi trả lời Sky Sports. Theo nhà cầm quân người Hà Lan, nếu không chơi thứ bóng đá chất lượng, gần như không thể giành được danh hiệu hay xây dựng thành công lâu dài.

Slot khẳng định những trận đấu cởi mở giúp Liverpool phát huy thế mạnh và đạt kết quả tốt, trong khi các trận đánh rơi điểm lại thường mang "diện mạo khác", không đúng với ý đồ ban đầu. "Bước tiếp theo là phải đủ giỏi để xoay chuyển thế trận về đúng lối chơi chúng tôi mong muốn, ngay cả khi bị ép phải đá theo cách khác", Slot nhấn mạnh, đồng thời cho rằng đây là xu hướng mới đang lan rộng ở Ngoại hạng Anh.

HLV Arne Slot phản ứng trong trận Liverpool thua Man City trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 11 Ngoại hạng Anh tối 9/11/2025. Ảnh: AMA

Slot gây tiếng vang khi vô địch Ngoại hạng Anh ngay mùa đầu dẫn dắt Liverpool. Trong hè 2025, ông được bơm số tiền kỷ lục 603 triệu USD để tăng cường lực lượng. Tuy nhiên, kể từ đó Liverpool luôn tỏ ra bất ổn. Họ sớm bị loại khỏi Cup Liên đoàn và đang đứng thứ sáu Ngoại hạng Anh, gần như không còn hy vọng bảo vệ danh hiệu.

Theo Slot, sự thay đổi mạnh mẽ trong cách tiếp cận của các đội bóng tại Ngoại hạng Anh khiến ông bất ngờ. HLV sinh năm 1978 cho rằng nhiều đối thủ sẵn sàng làm chậm nhịp độ trận đấu và ưu tiên thể lực - điều phần nào cản trở Liverpool triển khai lối chơi mong muốn. "Sự thay đổi là rất lớn. Tôi không nghĩ giải đấu lại như vậy, bởi mùa trước hoàn toàn khác. Khi đó chỉ vài trận có xu hướng tương tự, còn mùa này thì diễn ra thường xuyên", ông nói.

Slot lấy đầu bảng Arsenal làm ví dụ, khi cho rằng đó là đội mạnh nhất giải ở các tình huống cố định. Theo ông, thành công của Arsenal khiến nhiều đội khác học theo, buộc Liverpool phải thích nghi dù đội hình không được xây dựng xoay quanh những cầu thủ cao to, mạnh về không chiến.

Dù vậy, Slot cũng nhìn thấy mặt tích cực, cho rằng Liverpool cũng sở hữu nhiều cầu thủ giàu kỹ thuật và họ đang dần thích nghi với lối chơi giàu thể lực mà Ngoại hạng Anh ngày càng thể hiện rõ. "Nếu các cầu thủ kỹ thuật có thể thích nghi với môi trường đó, chúng tôi có thể tạo ra lợi thế so với phần còn lại", ông tự tin.

HLV Arne Slot chỉ đạo Endo Wataru trong trận Liverpool thua Crystal Palace 0-3 ở vòng bốn Cup Liên đoàn trên sân Anfield, Liverpool, Merseyside, Anh ngày 29/10/2025. Ảnh: Offside

Bên cạnh vấn đề lối chơi, Slot thừa nhận Liverpool sẽ đối mặt nhiều thách thức hơn nếu tiếp tục tổn thất lực lượng. Dù CLB đạt thỏa thuận tuyển mộ trung vệ Jeremy Jacquet với giá 82 triệu USD từ Rennes cho mùa giải tới, những vấn đề trước mắt ở hàng thủ chưa được giải quyết. Trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Liverpool tiếp cận Lutsharel Geertruida - hậu vệ Hà Lan đang được Leipzig cho Sunderland mượn - nhưng thương vụ đổ bể, do "Mèo đen" không tìm được phương án thay thế.

Trong bối cảnh Conor Bradley, Giovanni Leoni nghỉ hết mùa, Jeremie Frimpong vắng mặt vì chấn thương hông, Joe Gomez để ngỏ khả năng thi đấu, Liverpool chỉ còn các hậu vệ Ibrahima Konate, Virgil van Dijk và Milos Kerkez. Slot nhiều lần phải kéo Dominik Szoboszlai, Endo Wataru hay Ryan Gravenberch về hàng thủ thời gian qua.

Dù hài lòng với đội hình hiện tại, nhà cầm quân người Hà Lan thừa nhận biên độ an toàn là không lớn. Ông cho rằng nếu khủng hoảng chấn thương xảy ra nghiêm trọng hơn hiện tại, mọi thứ sẽ càng trở nên khó khăn. "Chúng tôi chỉ còn 16 cầu thủ sẵn sàng thi đấu, trong đó có cả các cầu thủ trẻ như Trey Nyoni và Rio Ngumoha", ông cho biết.

Sau cùng, Slot nhấn mạnh rằng Liverpool cần duy trì sự ổn định nhân sự trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc. Về chiến lược chuyển nhượng, ông khẳng định luôn ủng hộ định hướng dài hạn của CLB. "Tôi luôn muốn điều tốt nhất cho Liverpool, kể cả khi trong ngắn hạn điều đó không hoàn toàn lý tưởng cho cá nhân tôi. Tôi hiểu mô hình của CLB là chiêu mộ những cầu thủ trẻ, giàu tiềm năng, và tôi luôn thích làm việc theo cách đó", HLV 47 tuổi kết luận.

Hồng Duy (theo Sky Sports, The Guardian)