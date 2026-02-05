Slot: 'Lối đá đẹp quan trọng hơn danh hiệu'

HLV Arne Slot cho rằng giá trị của Liverpool không nằm ở những chiếc cup, mà là bản sắc lối chơi khiến người hâm mộ muốn đến Anfield mỗi tuần.

Quan điểm này được HLV người Hà Lan đưa ra khi Liverpool sa sút rõ rệt so với mùa trước. Sau khi vô địch Ngoại hạng Anh ngay mùa đầu dưới trướng Slot, Liverpool tụt xuống vị trí thứ sáu mùa này, kém Arsenal 14 điểm và đối mặt nguy cơ không dự Champions League. Dẫu vậy, HLV 47 tuổi khẳng định triết lý bóng đá hấp dẫn, chủ động và giàu cảm xúc mới là điều ông theo đuổi lâu dài tại Anfield.

"Một HLV có thể giành Ngoại hạng Anh, Champions League hay các cup quốc nội. Nhưng điều quan trọng nhất có thể đạt được là xây dựng một đội bóng chơi thứ bóng đá hay nhất trong lòng người hâm mộ", ông nói trong chương trình Reds Roundtable của Liverpool.

HLV Arne Slot trong trận Liverpool gặp Qarabag ở lượt cuối vòng bảng Champions League trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh tối 28/1/2026. Ảnh: Reuters

Slot thừa nhận quan điểm này không dễ được chấp nhận khi kết quả sa sút. Liverpool đã chi khoảng 615 triệu USD trong kỳ chuyển nhượng hè 2025 để củng cố đội hình vô địch, nhưng mùa này họ chưa đáp ứng được kỳ vọng. Cơ hội giành danh hiệu gần như chỉ còn ở Cup FA hoặc Champions League, trong khi cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh ngày càng khốc liệt.

"Tôi luôn muốn đội bóng cầm bóng, chơi quyết liệt và để người hâm mộ thích những gì họ thấy", Slot nói thêm. "Danh hiệu là một phần, nhưng trở thành một đội bóng, một CLB hay một HLV đại diện cho bóng đá đẹp, về lâu dài, có giá trị lớn hơn".

Trận gặp Man City ngày 8/2 là cơ hội để Liverpool thể hiện tầm nhìn dài hạn Slot theo đuổi. Tuy nhiên, áp lực không vì thế giảm đi, bởi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Chelsea hay Man Utd đang tăng tốc trong cuộc đua giành vé Champions League.

Quan điểm của Slot lập tức vấp phải phản ứng từ các cựu cầu thủ và bình luận viên. Cựu tiền vệ Jamie O’Hara cho rằng tương lai của HLV người Hà Lan sẽ bị đe dọa nếu Liverpool không vào Top 4. "Nếu không dự Champions League, Slot phải ra đi", O’Hara nói. "Tôi hoàn toàn không đồng tình với ông ấy. Điều quan trọng nhất trong bóng đá là giành các danh hiệu. Tôi không hiểu ông ấy nói gì nữa".

O'Hara còn nói rằng Liverpool đang không chơi hay, cũng không giành được cup. "Họ không chơi thứ bóng đá hấp dẫn, thậm chí còn khá tẻ nhạt và đã bị các đối thủ bắt bài. Nếu nói về bóng đá đẹp, hãy nhìn thời Jurgen Klopp với chất rock & roll", cựu tiền vệ Tottenham nói thêm. "Và Klopp cũng giành được danh hiệu".

Cựu hậu vệ Liverpool, Jamie Carragher cũng bày tỏ sự lo ngại tương tự. Theo ông, việc không giành vé Champions League sau khi đã vô địch mùa trước và chi tiêu mạnh tay sẽ là điều khó chấp nhận. Carragher chỉ ra rằng Liverpool đang gặp vấn đề lớn trước các tình huống cố định, phản công nhanh và những đội chơi phòng ngự số đông. Đây là ba yếu tố then chốt của Ngoại hạng Anh hiện đại.

"Liverpool không đáp ứng được tiêu chí nào trong đó", Carragher nói trong chương trình Monday Night Football. "Liverpool thi đấu ở Ngoại hạng Anh, nhưng không chơi bóng được như tiêu chuẩn giải. Với những gì Man Utd và Chelsea làm được thời gian qua, tôi bắt đầu lo ngại Liverpool sẽ hụt suất dự Champions League".

Theo Carragher, Liverpool là đương kim vô địch, chi hơn 600 triệu USD vào chuyển nhượng và đang có quỹ lương cao nhất giải. Vì thế, nếu không thể bảo vệ chức vô địch hay thậm chí là cạnh tranh ngôi vương, Slot sẽ sớm mất việc.

