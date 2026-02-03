Liverpool chi 82 triệu USD, giật mục tiêu của Chelsea

Được cả hai ông lớn Ngoại hạng Anh săn đuổi, nhưng trung vệ 20 tuổi người Pháp Jeremy Jacquet vào phút chót, chọn đầu quân cho Liverpool.

Liverpool đạt thỏa thuận chiêu mộ sao mai người Pháp từ Rennes sau khi cầu thủ này vượt qua cuộc kiểm tra y tế trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng giữa mùa hôm 2/2. Jacquet sẽ tiếp tục khoác áo đội bóng Ligue 1 trong phần còn lại của mùa giải, rồi chuyển sang khoác áo đội chủ sân Anfield vào ngày 1/7 năm nay thông qua một bản hợp đồng dài hạn.

Tổng số tiền nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh có thể phải bỏ ra là 82 triệu USD, bao gồm 75 triệu USD cố định và khoảng 7 triệu USD phụ phí tùy theo thành tích.

Trung vệ Rennes Jeremy Jacquet tranh bóng với tiền đạo PSG Ousmane Dembele trong trận Ligue 1 trên sân Parc des Princes, Paris ngày 6/12/2025. Ảnh: AFP

Sky Sports cho biết Chelsea cũng đã đưa ra lời đề nghị tương đương. Tuy nhiên, trong 48 giờ cuối của kỳ chuyển nhượng, khi nhận thấy Mamadou Sarr trở lại Stamford Bridge và Josh Acheampong quyết định ở lại Chelsea, Jacquet đã thay đổi ý định. Anh tin sẽ có cơ hội ra sân nhiều hơn tại Liverpool, nơi hàng thủ đang khá mỏng, thay vì đến nơi dư thừa các trung vệ trẻ như Chelsea.

HLV Arne Slot hiện đối mặt với bài toán nhân sự nan giải tại Liverpool. Virgil van Dijk và Ibrahima Konate là hai trung vệ lành lặn duy nhất ở đội một, trong khi Joe Gomez và Giovanni Leoni đều đang chấn thương. Konate còn không chắc ở lại khi hết hợp đồng cuối mùa này.

Jacquet từng 5 lần khoác áo U21 Pháp, và đang là trụ cột của Rennes với 18 trận tại giải VĐQG mùa này. Tính từ khi ra mắt vào tháng 1/2024, anh đã chơi 31 trận đấu cho đội chủ sân Roazhon Park, bên cạnh thời gian tích lũy kinh nghiệm tại Ligue 1 cùng Clermont Foot theo diện cho mượn ở mùa trước. Năm 2024, Jacquet từng góp công lớn đưa U19 Pháp vào chung kết U19 Châu Âu và được bình chọn vào Đội hình tiêu biểu của giải.

Chuyên gia bóng đá Pháp Julien Laurens đánh giá Jacquet là một "món hời" với Liverpool. "Dù mới 20 tuổi và chưa chơi ở Champions League, cậu ấy là một tài năng đặc biệt", ông nói trên Sky Sports. "Jacquet gợi nhớ đến hình ảnh của William Saliba hay Wesley Fofana khi mới bùng nổ tại Pháp. Bạn có thể phải trả rất nhiều tiền cho một cầu thủ trẻ chưa chứng minh được quá nhiều, nhưng với Jacquet, bạn sẽ không thể sai lầm".

Sinh năm 2005, Jacquet cao 1,88m và theo thống kê ở giải VĐQG Pháp trong mùa giải hiện tại, trung vệ này dẫn đầu về tỷ lệ thắng tranh chấp trên không với 75,5%. Tại Ngoại hạng Anh mùa này, cặp Van Dijk - Konate của Liverpool chia nhau hai vị trí ở cùng thống kê với lần lượt đạt 77,3% và 73,3%.

"Jacquet hội tụ mọi tố chất của một trung vệ hiện đại: chơi chân tốt, nhãn quan chuyền bóng ấn tượng, thể chất mạnh mẽ và không chiến tuyệt vời," bình luận viên Kevin Hatchard của Sky Sports nhận xét. "Việc Rennes kiên quyết giữ chân cậu ấy đến cuối mùa cho thấy tầm quan trọng của Jacquet. HLV Habib Beye thậm chí từng tuyên bố nếu để cậu ấy đi ngay lúc này, đội bóng sẽ phải hạ thấp mục tiêu mùa giải".

Trong khi, Paul Merson - một chuyên gia khác của Sky Sports - thắc mắc vì sao Liverpool không mang Jacquet về Anfield ngay lập tức, thay vì phải đợi đến hết mùa trong bối cảnh hàng thủ đang mỏng manh. "Liverpool cần một trung vệ ngay lúc này để đua top 4 hoặc top 5. Đó là một bản hợp đồng tốt, nhưng với số tiền lớn như vậy, tôi không hiểu tại sao họ lại để cậu ấy ở lại Pháp thêm nửa năm. Lẽ ra Liverpool phải đưa cậu ấy về ngay", Merson nhấn mạnh.

Hà Phương (theo Sky Sports)