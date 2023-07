'Sinh viên giỏi thường nghe nhạc Taylor Swift'

MỹMột khảo sát cho thấy các sinh viên học lực giỏi hay nghe nhạc của Taylor Swift khi học bài.

Khảo sát được trang College Rover thực hiện với 1.025 sinh viên ở Mỹ, 18-25 tuổi, để xác định thói quen nghe nhạc khi học bài. Trong top 10 ca sĩ được nghe nhiều bởi sinh viên có điểm trung bình (GPA) cao, số người chọn nhạc Taylor Swift chiếm 30%, theo sau đó là The Weeknd, SZA, Harry Styles, Post Malone. Điểm GPA của các sinh viên này dao động từ 3.5-4.0 (thang điểm 4.0), tương đương với điểm A+ và 8.5-10 (thang điểm 10.0).

Những nghệ sĩ được sinh viên giỏi nghe nhiều nhất. Ảnh: College Rover

"Đối với những người muốn cải thiện điểm số, Taylor Swift, The Weeknd và SZA là nghệ sĩ hàng đầu của sinh viên. Nếu bạn muốn chọn người cùng làm bài nhóm, hãy xem danh sách bài hát trên ứng dụng Spotify của họ", trang này viết.

Báo cáo còn chỉ ra nhạc cổ điển được những bạn có điểm GPA cao ưa chuộng (55%), xếp sau là nhạc không lời và indie. Chỉ 37% sinh viên nghe nhạc metal khi học có điểm trung bình cao.

60% sinh viên có điểm trung bình thấp, dưới 2.5 (thang 4.0), chọn rap là thể loại yêu thích.

Trong khi sinh viên nữ thích thú với nhạc pop (50%), các bạn nam thích nghe hip-hop, rap (41%) và có xu hướng nghe thể loại nhạc EDM khi học bài, nhiều hơn 166% so với nữ sinh. Về các nghệ sĩ, học sinh nữ yêu thích SZA, Taylor Swift và The Weeknd, còn nam sinh chọn The Weeknd, 21 Savage và Kendrick Lamar.

Theo khảo sát, 38% sinh viên thường xuyên nghe và 27% người luôn luôn bật nhạc mỗi khi học. Một số lý do họ có sở thích này gồm: Khiến việc học thú vị hơn (69%), giải tỏa căng thẳng (64%), tạo động lực (60%).

Học sinh giỏi thường nghe nhạc Taylor Swift Bài hát "Cruel Summer" của Taylor Swift, trong album "Lover". Video: YouTube Taylor Swift

Taylor Swift, 33 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Swift nhận 12 giải Grammy và 29 giải Billboard, là nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trên Spotify với hơn 35 tỷ lượt. Ca sĩ được trao giải Biểu tượng toàn cầu tại Brit Awards 2021. Cô được mệnh danh là "cỗ máy kiếm tiền" , với 450 triệu USD tài sản.

Ngày 28/6, Swift được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh mời kết nạp, sau khi ghi dấu ấn tại Oscar 2023. Hồi tháng 4, ca sĩ được Jonathan Bate, cựu giáo sư nghiên cứu về William Shakespeare tại Đại học Warwick (Anh), so sánh với nhà viết kịch vĩ đại nhất nước Anh. Bate cho rằng Swift có sự nhảy cảm với văn học, thể hiện rõ từ album đầu tay, ra mắt năm 2006.

Ca sĩ đang thực hiện chuyến lưu diễn Eras Tour, diễn ra gần bốn tháng, là "hành trình đi xuyên các kỷ nguyên âm nhạc", quảng bá tất cả đĩa nhạc từng ra mắt. Bên cạnh đi show, nghệ sĩ phát hành các album được tái thu âm như Fearless, Red.

Quế Chi (theo Music Radar)