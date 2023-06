Taylor Swift được mời vào Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ

MỹTaylor Swift cùng 397 người được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh mời kết nạp năm 2023.

Ngày 28/6, Viện công bố danh sách gồm 18 nhóm, trong đó có Diễn viên, Tác giả, Âm nhạc, Đạo diễn, Kỹ xảo điện ảnh và nhiều hạng mục khác.

Theo CNN, Taylor được mời vào nhóm Âm nhạc, sau khi ghi dấu ấn tại Oscar 2023. Tác phẩm cô đạo diễn - All Too Well: The Short Film - được xem xét vào danh sách đề cử hạng mục Phim ngắn hay nhất. Bài Carolina - ca sĩ sáng tác cho phim Where the Crawdads Sing - vào danh sách đề cử rút gọn hạng mục Bài hát gốc hay nhất. Hiện nghệ sĩ chưa phản hồi lời mời.

Taylor Swift - Carolina Bài "Carolina" của Taylor Swift là nhạc phim của "Where the Crawdads Sing". Video: Youtube Taylor Swift

Cùng nhóm Âm nhạc, một số nghệ sĩ có mặt là Abel Makkonen Tesfaye (ca sĩ The Weeknd) - viết nhạc cho Avatar: Way of Water, Fifty Shades of Grey, Rafiq Bhatia - nhà soạn nhạc của Everything Everywhere All at Once, Paper Towns, Alain Boublil - sáng tác cho nhạc kịch Les Misérables.

Bộ đôi đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert (phim Everything Everywhere All at Once) được mời vào hai nhóm Đạo diễn - Tác giả. Nhà văn đoạt giải Nobel - Kazuo Ishiguro - thuộc nhóm Tác giả, còn Quan Kế Huy - Nam diễn viên phụ xuất sắc Oscar 2023, Austin Butler, Bill Hader, Paul Mescal, Nicholas Hoult vào nhóm Diễn viên.

Tám cá nhân - Daniel Kwan, Daniel Scheinert, Colm Bairéad, Edward Berger, Antonio Campos, Lukas Dhont, Ana Katz và Santiago Mitre - được mời tham gia nhiều hơn một nhóm.

Trong 398 người mới, 40% là nữ, 34% là người thuộc dân tộc thiểu số, nhóm người yếu thế, 52% là người nước ngoài. Danh sách có 22 người đoạt giải Oscar và 76 người được đề cử. Nếu tất cả người được mời đồng ý tham gia, Viện Hàn lâm sẽ có 9.375 thành viên.

Tiêu chí của Viện là chọn cá nhân "nổi bật với nhiều đóng góp cho điện ảnh". Giám đốc điều hành Viện Hàn lâm - Bill Kramer - cho biết nghệ sĩ trong danh sách ảnh hưởng tích cực đến nghệ thuật thế giới, được quốc tế công nhận tài năng. Viện chọn thành viên dựa trên trình độ chuyên môn, bên cạnh lưu tâm về tính đại diện, hòa nhập của các tộc người và duy trì sự công bằng.

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ được thành lập năm 1927, nhằm vinh danh thành tựu trong điện ảnh. Mỗi năm, các thành viên chọn ra những người thắng giải với quy trình phức tạp. Giải Oscar lần thứ 96 diễn ra vào tháng 3 năm sau.

Taylor Swift là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Swift nhận về 12 giải Grammy và 29 giải Billboard. Taylor Swift trở thành nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trên Spotify với hơn 35 tỷ lượt. Năm 2019, ban tổ chức AMA vinh danh cô là "Nghệ sĩ của thập niên 2010". Ca sĩ được trao giải "Biểu tượng toàn cầu" tại Brit Awards 2021.

Taylor Swift tại đêm diễn Pittsburgh, thuộc tour Eras, ngày 17/6. Ảnh: Twitter Taylor Swift

Tour Eras của cô đang "càn quét" nước Mỹ, theo The Guardian, với hơn một triệu fan tham gia trong 16 đêm diễn. Bloomberg ước tính nghệ sĩ kiếm được hơn 10 triệu USD mỗi đêm.

Quỳnh Quyên (theo CNN)