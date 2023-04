Taylor Swift được so sánh với Shakespeare

Trang Independent dẫn lại một số luận điểm trong bài viết của học giả Jonathan Bate, cựu giáo sư nghiên cứu Shakespeare tại Đại học Warwick (Anh), hôm 17/4. Ông cho biết từng thưởng thức buổi lưu diễn của Taylor Swift và gọi đó là "một trong những đêm tuyệt vời nhất trong đời".

"Lắng nghe ca từ các bài hát của cô ấy, điều mà hầu hết khán giả cuồng nhiệt đều thuộc nằm lòng, tôi đã củng cố suy nghĩ nảy ra từ cách đây 15 năm: Cô ấy không chỉ là nghệ sĩ giải trí hạng A, Taylor Swift là nhà thơ thực thụ", Jonathan Bate viết.

Ông nói sự nhạy cảm về văn học của ca sĩ thể hiện rõ từ album đầu tay, ra mắt năm 2006. Jonathan cho rằng Taylor mượn cảm hứng từ kịch William Shakespeare nhưng đã "viết lại những khoảnh khắc đen tối" trong tác phẩm gốc, khiến chúng trở nên dễ chịu hơn, điển hình là bài Love Story.

Taylor Swift - 'Love Story' Ca khúc "Love Story" Taylor Swift viết năm 2008, lấy cảm hứng từ vở kịch "Romeo và Juliet". Video: YouTube Taylor Swift

Cô viết: "Cause you were Romeo, I was a scarlet letter. And my daddy said, 'Stay away from Juliet'. But you were everything to me". (Vì anh chính là Romeo, còn em là lá thư định mệnh của đời anh. Cha em nói rằng: 'Hãy tránh xa Juliet ra'. Nhưng anh là tất cả đối với em).