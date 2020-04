'Siết chặt sát hạch bằng lái xe thay vì đổi cơ quan quản lý'

Việc sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe là quan hệ dân sự, không thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự thì có thể để Bộ Giao thông Vận tải quản lý.

Xung quanh "Đề xuất công an sát hạch cấp bằng lái xe", nhiều độc giả VnExpress phản ánh thực trạng bát nháo trong hoạt động sát hạch lái xe:

Hiện nay việc đào tạo lái xe bây giờ quá bát nháo, học xong có bằng cũng không dám lái, hoặc lái rất yếu dù đã học 6 tháng.

Hoàng Thế Long

Việc sát hạch lái xe hiện nay còn nhiều vấn đề. Tiêu cực có giảm nhưng chương trình đào tạo còn chưa ổn. Tình trạng người có bằng nhưng thiếu những kỹ năng lái xe cơ bản vẫn còn nhiều.

Hung Nguyen

Đào tạo lái xe hiện giờ đang có những bất cập, đề nghị quản lý chặt cơ sở đào tạo sát hạch lái xe, công khai điểm tín nhiệm hoặc vi phạm của lái xe. Nếu đơn vị nào để nhiều lái xe vi phạm đề nghị công khai, có thể đóng cửa,và thông báo để cảnh cáo lái xe, hoặc tước bằng vĩnh viễn.

Dinh Vu

Vấn đề chất lượng lái xe kém là do thời gian thực hành của người học quá ít, các bài thi sát hạch đơn giản dễ dàng vượt qua, ngoài ra còn có yếu tố tiêu cực trong hoạt động đào tạo, cấp bằng lái xe. Vấn đề ý thức của người lái xe do thực thi pháp luật chưa nghiêm minh, kịp thời. Ý thức chỉ hình thành khi có sự kiểm tra, giám sát kịp thời, mọi hành vi vi phạm phải bị trừng phạt xử lý. Vì vậy, để nâng cao chất lượng cấp bằng lái xe và ý thức của người tham gia giao thông cần đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo đặc biệt phải tăng thời gian thực hành lái xe cho người học, xiết chặt công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

>> Tăng độ khó lý thuyết sát hạch lái xe không giúp giảm tai nạn

Đánh giá hiệu quả trong quản lý nếu việc sát hạch, cấp, đổi và thu hồi giấy phép lái xe được đề xuất chuyển từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an, không ít ý kiến chỉ ra những bất cập phát sinh:

Bộ Công an đã có quá nhiều chức năng nhiệm vụ, không nên ôm đồm thêm nữa, dẫn tới tổ chức bộ máy của phình to và phức tạp. Cần chuyển giao bớt các nhiệm vụ không thuộc phạm vi an ninh, trật tự cho các cơ quan khác. Việc quản lý người lái (đào tạo, cấp bằng) nên để nguyên lại cho Bộ Giao thông Vận tải. Kể cả lĩnh vực quản lý phương tiện giao thông (ôtô, xe máy) cũng nên chuyển về ngành giao thông quản lý cho đồng bộ.

Zxc

Công an nên tập trung vào kiểm soát an ninh trật tự, điều tiết sự ổn định xã hội. Việc đào tạo, thi sát hạch và đổi giấy phép lái xe là một quan hệ dân sự bình thường, không nên quan trọng hóa việc cấp, đổi, mà nên tập trung vào giám sát quá trình sử dụng giấy phép lái xe thế nào?

Sunday

Tôi thấy việc thay đổi cơ quan quản lý không khả quan hơn là bao. Người thi vẫn vậy, bằng vẫn vậy, chương trình dạy và học không khác gì, và những tiêu cực chưa chắc đã xử lý triệt để. Giờ lại thêm việc cho bên công an, thêm cồng kềnh, thừa chức năng.

Hồng Quân

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào trong công tác thi và sát hạch lái xe thì sẽ hạn chế tối đa những tiêu cực. Còn nếu không minh bạch, không có giám sát chéo thì rất khó thay đổi. Chưa nói đến việc chuyển đổi sẽ tốn kém cho ngân sách, nhân sự sẽ thay đổi, hồ sơ rất phức tạp, nhiêu khê.

Phomoi

>> Thời gian học lái ngắn do người dạy cắt xén hay học viên muốn nhanh?

Bày tỏ sự nghi ngại tính khả thi của đề xuất này khi Bộ Công an phải ôm đồm quá nhiều nhiệm vụ, nhiều độc giả cho rằng không nên thay đổi cơ quan quản lý việc sát hạch, cấp, đổi và thu hồi giấy phép lái xe:

Công an là người giám sát thi hành luật giao thông đường bộ, vì vậy, những việc duyệt cấp bằng lái nên thuộc về cơ quan chức năng có chuyên môn. Bộ Giao thông Vận tải nếu làm chưa tốt thì phải sửa, chứ không nên chuyển.

Văn Hùng Hoàng

Theo tôi, không nên chuyển mà có chăng Bộ Công an sẽ đóng vai trò là cơ quan thanh tra việc sát hạch để bảo đảm việc thi cử minh bạch, công bằng sẽ tốt hơn. Hiện nay, tình trạng mua điểm lý thuyết và mua hướng dẫn thực hành sa hình vẫn còn xuất hiện ở nhiều hạng bằng, nhất là các hạng bằng cao như C, D... Dẫn đến hậu quả nhiều tài xế thi đậu, có bằng, nhưng ra đường không dám chạy hoặc chạy bạt mạng, xem thường luật lệ giao thông, gây mất an toàn và nhiều bức xúc trong xã hội.

Chí Cường

Thông lệ quốc tế là đăng ký biển số, kiểm định, bàng lái là do ngành giao thông làm, trong đó đăng ký và kiểm định là một chỗ để tiện cho người dân; ngành công an chỉ tuần tra và xử phạt trên đường. Cứ theo thông lệ quốc tế mà làm, Luật đảm bảo trật tự an toàn sẽ quy định rõ việc tuần tra và xử phạt!.

Thanh Sơn

Việc thi sát hạch cấp giấy phép lái xe do Bộ Giao thông Vận tải làm là hợp lý rồi nên không cần thay đổi. Cơ quan công an chỉ nên quản lý việc chấp hành pháp luật của tài xế khi điều khiển phương tiện giao thông là đủ.

Việt Thành tổng hợp