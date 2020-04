Đề xuất công an sát hạch cấp bằng lái xe

Việc sát hạch, cấp, đổi và thu hồi giấy phép lái xe được đề xuất chuyển từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an.

Ngày 27/4, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết nội dung trên được nêu trong dự thảo Luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo đó, cơ quan công an thống nhất quản lý từ sát hạch, cấp bằng lái xe cho đến việc chấp hành pháp luật của tài xế khi điều khiển phương tiện trên đường.

Bộ Công an sẽ đưa ra các giải pháp để thực hiện đề xuất trên, như: Tăng cường xã hội hóa công tác đào tạo lái xe; nâng cao chất lượng chương trình, nội dung đào tạo; giám sát chặt chẽ và ứng dụng công nghệ để hạn chế sự can thiệp của con người vào việc sát hạch...

Bằng lái xe hiện tại cho Bộ Giao thông cấp. Ảnh: Phương Sơn

Trả lời câu hỏi vì sao Bộ Công an muốn quản lý lĩnh vực đào tạo, cấp bằng lái, đại diện Cục CSGT cho rằng "không có sự tranh giành" mà nhằm phân định rõ nhiệm vụ; trong đó công an sẽ chịu trách nhiệm về lĩnh vực đảm bảo an toàn giao thông, quản lý người lái và phương tiện; còn ngành giao thông tập trung về đầu tư, phát triển hạ tầng, xây dựng cầu, đường.

"Phân định như vậy sẽ tránh được chồng chéo nhiệm vụ và giúp quản lý đồng bộ, hiệu quả hơn", vị này nói.

Ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng đường bộ, không đưa ra bình luận về đề xuất của Cục CSGT. "Chúng tôi đang tập trung xây dựng dự thảo Luật đường bộ, còn lĩnh vực sát hạch lái xe do đơn vị nào quản lý thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ và Quốc hội", ông Huyện nói.

Luật sư Quách Thành Lực (đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, lĩnh vực đào tạo, cấp bằng lái xe được Bộ Giao thông Vận tải thực hiện ổn định hàng chục năm qua, chỉ nên sửa đổi nếu phát sinh vấn đề cấp thiết. "Quan trọng nhất là thực hiện cho tốt quy định hiện hành, tiếp tục cải cách hành chính để phục vụ người dân", ông Lực nói.

Ngoài ra, Luật sự Lực nhận định nếu chuyển sát hạch cấp bằng lái sang Bộ Công an sẽ kéo theo hàng loạt cơ sở vật chất, nhân lực... dẫn đến phát sinh tốn kém ngân sách.

Ông Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hiệp hội vận tải ôtô VN cho rằng "không nhất thiết phải chuyển lĩnh vực trên về Bộ Công an, vì nếu chỉ một đơn vị vừa cấp bằng lái, vừa quản lý, giám sát lại thêm xử phạt sẽ thiếu khách quan".

Theo ông Quyền, quy trình hiện nay rất rõ ràng, ngành giao thông vận tải quản lý nhà nước về đào tạo, sạt hạch và cấp bằng lái; Bộ Y tế ban hành quy định về quản lý sức khỏe tài xế; Bộ Công an kiểm tra, xử phạt vi phạm trên đường.

"Như vậy là không chồng chéo, mỗi cơ quan đảm nhiệm một khâu sẽ minh bạch hơn", ông Quyền nói và đề nghị giữ như hiện hành.

Việc sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe và đăng kiểm phương tiện cơ giới trước năm 1995 do Cục Cảnh sát giao thông - Trật tự (Bộ Nội Vụ, nay là Bộ Công an) đảm nhiệm. Từ 1/8/1995, Bộ Giao thông Vận tải được Chính phủ giao phụ trách lĩnh vực này. Lúc đó Cục CSGT bàn giao cho Tổng cục đường bộ các văn bản quy định về đào tạo, cấp giấy phép lái xe; quy định về quản lý người lái xe; các trường, cơ sở đào tạo lái xe ở các tỉnh...

Bá Đô