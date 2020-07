Sĩ tử mùa thi có nên ăn trứng?

Quan niệm học sinh thi cử ăn trứng sẽ bị điểm kém vì trứng có hình tròn giống số "0", ăn chuối thì trượt, ăn xôi đỗ sẽ "đỗ"... là sai lầm về dinh dưỡng.

Thi cử là thời điểm bước ngoặt của học sinh, đặc biệt là giai đoạn thi vào lớp 10 và thi kết thúc lớp 12. Nhiều cha mẹ và học sinh kiêng khem ăn trứng, ăn chuối... là không đúng.

Trứng là thực phẩm giá trị dinh dưỡng cao. Trứng có đủ các thành phần dinh dưỡng: chất đạm, chất béo, can xi, sắt, kẽm, selen, vitamin B12, vitamin D, các acid béo no, acid béo không no một nối đôi và nhiều nối đôi, cholesterol... Hơn nữa, tỷ lệ các chất dinh dưỡng trong trứng rất phù hợp và cân đối.

Chuối cung cấp nhiều năng lượng, vitamin và muối khoáng chất. Đây là thức ăn thích hợp với mọi người, mọi lứa tuổi. Một loại quả ngon có nhiều chất dinh dưỡng rất cần thiết cho trẻ em, những người lao động thể lực cần bồi dưỡng sức khỏe.

Đồng thời, chuối chín được cơ thể tiêu hóa nhanh và cung cấp nguồn năng lượng đáng kể. Chỉ cần ăn quả chuối chín, cơ thể được cung cấp ngay hàng trăm kcal, do đó nó rất cần cho học sinh trong mùa thi.

Để đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho sự phát triển lứa tuổi vị thành niên, trước hết là đảm bảo bổ sung năng lượng từ 2.000 đến 2.300 kcal mỗi ngày đối với nữ và 2.100-2.800 kcal một ngày với nam. Tùy theo từng độ tuổi mà nhu cầu năng lượng khác nhau. Để đáp ứng đủ nhu cầu, trẻ cần ít nhất ăn 3 bữa một ngày, ăn đủ no và đủ chất dinh dưỡng.

Hàng ngày nhu cầu chất đạm khoảng 70 g với nam và 60 g với nữ. Năng lượng từ chất đạm cung cấp chiếm 17% tổng năng lượng của khẩu phần. Nguồn đạm động vật cung cấp cho bữa ăn từ: thịt, cá, trứng, sữa, tôm, cua... nguồn đạm thực vật từ đậu đỗ, vừng, lạc...

Nhu cầu chất béo của cơ thể hàng ngày 60-70 g. Chất béo từ nguồn gốc động vật và thực vật với tỷ lệ cân đối là 70% và 30%. Chất béo là nguồn cung cấp năng lượng, giúp hòa tan và hấp thu các loại vitamin tan trong dầu: vitaminA, E, D, K.

Mùa hè, nắng nóng làm cơ thể bị mất nước gây mệt mỏi, chán ăn, ăn không ngon... đặc biệt là học sinh trong mùa thi. Vì vậy, việc lựa chọn thực phẩm, chế biến món ăn để đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu các chất dinh dưỡng và nước cho cơ thể. Nếu chế độ ăn không đảm bảo nhu cầu của cơ thể diễn ra trong khoảng thời gian dài sẽ dẫn đến suy nhược cơ thể, suy dinh dưỡng.

Một chế độ ăn hợp lý, cân đối, đa dạng có 15-20 loại thực phẩm từ 4 nhóm hàng ngày giúp cơ thể phát triển, khỏe mạnh và phòng tránh các bệnh không lây nhiễm. Trong mỗi bữa ăn nên có 4-5 món ăn: món cơm, món chất đạm, rau xanh, canh và hoa quả để cung cấp đủ các chất dinh dưỡng, nhu cầu nước cho cơ thể.

Trong mùa thi học sinh phải thức khuya, dậy sớm lao động trí óc mệt mỏi. Cần bổ sung thêm các thực phẩm tiêu hóa và hấp thu nhanh như sữa , sản phẩm của sữa. Bổ sung vitamin và khoáng chất bằng các loại nước xay sinh tố rau xanh và hoa quả như rau má, cà chua, cà rốt, cam, đu đủ, xoài...

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến

Trung tâm Giáo dục Truyền thông Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia