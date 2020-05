Series y khoa 'Hospital Playlist' hút khán giả

Phim khởi chiếu từ ngày 12/3, nhiều ngày đứng trong top 10 ở Netflix Việt Nam trước khi vươn lên hạng 3 đầu tuần này. Hospital Playlist (Chuyện đời bác sĩ) xoay quanh năm người bạn thân thiết từ thời đi học, sau đó trở thành bác sĩ, gồm Ik-joon (Jo Jung-suk đóng), Jung-won (Yoo Yeon-seok), Joon-wan (Jung Kyung-ho), Seok-hyung (Kim Dae-myung) và Song-hwa (Jeon Mi-do). Họ làm ở những chuyên khoa khác nhau nhưng đều chung lòng yêu nghề.

Tác phẩm đánh dấu cuộc tái xuất của bộ đôi đạo diễn và biên kịch Reply 1988 - Shin Won-ho và Lee Woo-jung. Cũng như tác phẩm trước, Hospital Playlist ghi dấu nhờ những khoảnh khắc nhẹ nhàng, xoay quanh cuộc sống, tình bạn, lý tưởng của các nhân vật. Trên Facebook, một fanpage của phim ở Việt Nam thu hút hơn 20.000 người, chia sẻ các hình ảnh và bình luận tình tiết phim. Trong các diễn viên, nam chính Jo Jung-suk được nhiều người yêu mến vì vẻ điển trai, vui tính.

Ở Hàn Quốc, phim cũng hút khán giả, với tập 10 lên sóng ngày 14/5 đạt rating 12,7%, cao thứ sáu lịch sử đài tvN. Trên cổng thông tin Naver, khán giả nói phim gợi nhớ tình bạn của năm đứa trẻ phố Ssangmun Dong yên bình trong phim Reply 1988.

The King: Eternal Monarch (Quân vương bất diệt) vẫn dẫn đầu về lượt xem ở Netflix Việt Nam ngày 19/5. Rampage - bom tấn có The Rock đóng chính, từng ra rạp năm 2018 - đứng thứ hai.

Ở vị trí thứ tư là series 18+ White Lines, phát sóng từ ngày 15/5. Đây là series mới của Álex Pina - người sáng tạo loạt phim Money Heist nổi tiếng. Câu chuyện xoay quanh một cái chết bí ẩn, khiến em gái người quá cố (Laura Haddock đóng) đến hòn đảo Ibiza (Tây Ban Nha) điều tra.

10 chương trình/phim ăn khách trên Netflix ngày 19/5

1) The King: Eternal Monarch

2) Rampage

3) Hospital Playlist

4) White Lines

5) Rugal

6) Reply 1988

7) The Last Dance

8) Extracurricular

9) What's Wrong with Secretary Kim

10) The Victims' Game