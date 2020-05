Phim của Ngô Thanh Vân, Charlize Theron lên Netflix

"The Old Guard" - phim siêu anh hùng quy tụ Charlize Theron, Ngô Thanh Vân - chiếu trên Netflix từ ngày 10/7.

Ê-kíp ấn định lịch ra mắt trên nền tảng trực tuyến, đồng thời công bố một số hình ảnh đầu tiên của phim vào ngày 10/5. The Old Guard dựa trên truyện tranh cùng tên, do Gina Prince-Bythewood đạo diễn, kể về một nhóm người có siêu năng lực hồi phục cơ thể và sống qua nhiều thế kỷ. Họ bước vào trận chiến mới khi phát hiện một siêu nhân khác tỉnh giấc.

Từ trái sang: diễn viên Marwan Kenzari, Matthias Schoenaerts, Charlize Theron, Luca Marinelli và KiKi Layne. Ảnh: Netflix.

Vai diễn của Ngô Thanh Vân chưa được tiết lộ, đả nữ Việt cũng không xuất hiện trong loạt ảnh đầu tiên. Tháng 6/2019, cô đến Anh ghi hình, cho biết phải học cưỡi ngựa, chuẩn bị sức khỏe nhiều tháng trước khi tham gia dự án. Ngô Thanh Vân khen đoàn phim đãi ngộ cô tốt, dành nhiều thời gian cho diễn viên tập thành thục trước khi quay.

Ngô Thanh Vân trên trường quay "The Old Guard". Ảnh: nhân vật cung cấp.

The Old Guard được hãng Skydance phát triển từ năm 2017, sau đó bán bản quyền phát hành cho Netflix. Hai ngôi sao lớn nhất của phim là Charlize Theron (cũng là đồng sản xuất) và Chiwetel Ejiofor - diễn viên từng nhận đề cử Oscar nam chính với 12 Years a Slave (2013).

Ngoài The Old Guard, một phim Hollywood khác mà Ngô Thanh Vân đóng là Da 5 Bloods (do Spike Lee đạo diễn) sẽ chiếu ngày 12/6 trên Netflix. Vài năm qua, cô có nhiều hoạt động ở làng phim quốc tế, tham gia Ngọa hổ tàng long 2, Bright, Star Wars: The Last Jedi. Ở trong nước, sau thành công của Hai Phượng, cô tiếp tục sản xuất phim Trạng Tí, dự kiến chiếu Tết Nguyên đán 2021.

Một số hình ảnh về phim The Old Guard (Charlize Theron, Ngô Thanh Vân) Một số hình ảnh về phim. Video: Netflix, Movieclips.

Ân Nguyễn