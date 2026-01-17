Sếp Unilever: Chúng tôi xem trồng 1 triệu cây xanh là khoản đầu tư chiến lược

Theo Unilever Việt Nam, trồng 1 triệu cây xanh giúp chống biến đổi khí hậu, vừa là khoản đầu tư bảo vệ chuỗi giá trị và sức bền cho doanh nghiệp.

Nhãn hàng OMO thuộc Unilever Việt Nam vừa khởi động cam kết trồng 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2026-2030, khởi động bằng việc trao tặng 20.000 hạt giống các loài cây quý cho Vườn quốc gia Núi Chúa (Khánh Hòa) hôm 16/1. Đây là kế hoạch hành động tiếp theo của họ sau khi hoàn thành việc trồng hơn 1 triệu cây xanh trong 5 năm trước đó.

Nói với VnExpress, bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó tổng giám đốc Truyền thông, đối ngoại và phát triển bền vững của Unilever Việt Nam, cho rằng trong ngắn hạn đây là một khoản chi phí. Nhưng xét về dài hạn, chương trình này lại là một khoản đầu tư chiến lược, giúp doanh nghiệp này củng cố nền tảng để phát triển bền vững trong bối cảnh nhiều thách thức về môi trường.

Theo bà, quan điểm này xuất phát từ thực tế rằng không một doanh nghiệp nào có thể tồn tại và kinh doanh hiệu quả trong bối cảnh môi trường bị tàn phá bởi thiên tai hay bão lũ thường xuyên, điều vốn gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống cung ứng, chuỗi giá trị và khả năng tiếp cận người tiêu dùng của công ty. Lãnh đạo doanh nghiệp lấy ví dụ tình hình ngập lụt hồi cuối năm 2025 đã khiến các tiểu thương của họ rơi vào cảnh "liêu xiêu" do bị mất mát hàng hóa. Bên cạnh đó, thiên tai còn gây ra sự đứt gãy trong khâu vận hành.

Thông qua ví dụ trên, bà Nhi nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến cả người tiêu dùng lẫn hệ thống cung ứng của công ty. Do đó, việc đầu tư vào các chương trình như trồng 1 triệu cây xanh là cách để Unilever góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu cho Việt Nam và qua đó tạo điều kiện để các hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra ổn định và thích ứng tốt hơn trong dài hạn.

"Thay vì chỉ tập trung vào những con số kinh doanh thuần túy, đây được coi là cách chúng tôi 'đầu tư ngược lại' cho cộng đồng và hệ sinh thái", bà nói.

Bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó tổng giám đốc Truyền thông, đối ngoại và phát triển bền vững của Unilever Việt Nam, phát biểu tại sự kiện hôm 16/1. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Thực tế, cách tiếp cận coi trồng cây là một khoản đầu tư dài hạn cho hoạt động kinh doanh không còn là câu chuyện riêng của Unilever, mà đang dần trở thành xu hướng chung của nhiều doanh nghiệp. Nhiều báo cáo quốc tế về rủi ro khí hậu và suy thoái thiên nhiên chỉ ra rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan, suy giảm đa dạng sinh học và mất rừng có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng, làm tăng chi phí vận hành và ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng tiếp cận thị trường của doanh nghiệp.

Reuters dẫn nghiên cứu gần đây của Viện Thay đổi Môi trường Đại học Oxford (Anh) cảnh báo các rủi ro liên quan đến thiên nhiên và khí hậu đã bắt đầu ảnh hưởng tới doanh thu, chi phí và giá trị tài sản của doanh nghiệp, buộc các tổ chức lớn trên thế giới phải tái định vị chiến lược kinh doanh để phản ánh những yếu tố này như một phần của quản trị rủi ro chiến lược. Trước bối cảnh đó, các chương trình trồng cây và gây rừng đang được nhiều doanh nghiệp xem như một phần của chiến lược thích ứng khí hậu và quản trị rủi ro, thay vì chỉ là hoạt động trách nhiệm xã hội thuần túy.

Trong những năm gần đây, phong trào trồng cây xanh không dừng lại ở những chủ trương Nhà nước mà còn trở thành một trục hoạt động nổi bật của các doanh nghiệp.

Phát biểu tại sự kiện hôm 16/1, ông Triệu Văn Lực, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết trong giai đoạn 2021-2025, cả nước đã trồng được 1,45 tỷ cây xanh, vượt 45% mục tiêu đề ra, với vốn thực hiện khoảng 15.300 tỷ đồng. Trong đó, hơn 11.700 tỷ đồng được huy động từ đóng góp của tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân, cho thấy sự hưởng ứng của xã hội.

Trồng cây và phục hồi hệ sinh thái không còn là chiến lược CSR đơn thuần mà đang được các doanh nghiệp xem như một phần của quản trị rủi ro và phát triển bền vững. Theo báo cáo năm 2025 do MCG Group nghiên cứu trên gần 500 doanh nghiệp niêm yết, ESG, trong đó bao gồm các sáng kiến môi trường, ngày càng được tích hợp vào hoạt động kinh doanh cốt lõi và được công bố trong các báo cáo công khai, phản ánh xu hướng doanh nghiệp cân nhắc yếu tố môi trường, xã hội và quản trị trong hoạch định chiến lược dài hạn.

Các số liệu này phù hợp với khảo sát trước đó của KPMG và PwC về thực hành ESG tại các tập đoàn lớn trong nước. Khảo sát cho thấy một phần đáng kể doanh nghiệp đã triển khai các chương trình bền vững dù mức độ đo lường và quản trị còn khác nhau giữa các tổ chức.

Tất Đạt