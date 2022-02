Seo Ye Ji xin lỗi

Seo Ye Ji, diễn viên Hàn đóng "Điên thì có sao", xin lỗi vì scandal thao túng bạn trai cũ.

Trong thư đăng ngày 27/2, Seo Ye Ji nói: "Trước những lời trách móc của công chúng, tôi đã dành thời gian để suy ngẫm về bản thân. Tôi xin lỗi vì khiến mọi người khó chịu. Tôi xin cúi đầu vì đã làm các bạn thất vọng".

Hình ảnh của Seo Ye Ji trong phim "Điên thì có sao". Ảnh: tvN

Seo Ye Ji giải thích sai lầm của cô xuất phát từ sự non nớt. Mỹ nhân hứa cư xử cẩn thận, cố gắng để khán giả thấy cô trưởng thành hơn. Sau gần một năm vắng bóng, Seo Ye Ji chuẩn bị trở lại trong phim truyền hình Eve của đài tvN.

Đồ hiệu của Seo Ye Ji trong 'Điên thì có sao' Seo Ye Ji trong phim "Điên thì có sao", đóng cặp Kim Soo Hyun. Video: tvN

Tháng 4/2021, Seo Ye Ji bị chỉ trích sau khi Dispatch đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn của cô và bạn trai khi còn yêu nhau. Năm 2018, khi Kim Jung Hyun đóng phim Time, Seo Ye Ji yêu cầu bạn trai không tiếp xúc da với cộng sự nữ, không chào hỏi, thân thiện với thành viên nữ của đoàn phim, không đóng cảnh lãng mạn... Anh chấp nhận mọi yêu cầu của bạn gái. Việc làm của diễn viên vấp phải chỉ trích là kẻ đạo đức giả, ích kỷ trong tình yêu. Dù kiểm soát bạn trai, khi đóng Lawless Lawyer, cô thoải mái ôm hôn, đóng cảnh chăn gối với Lee Joon Ki.

Gold Medalist - công ty quản lý của Seo Ye Ji - lên tiếng xác nhận cô từng có quan hệ tình cảm với Kim Jung Hyun nhưng phủ nhận thao túng anh. Còn diễn viên im lặng, chọn cách ở ẩn cho đến nay. Sự việc khiến cô bị nhiều nhãn hàng mỹ phẩm, thời trang hủy hợp đồng đại diện thương hiệu. Loạt hình ảnh quảng cáo của cô trên mạng xã hội, nơi công cộng được gỡ bỏ. Diễn viên còn bị cắt vai trong phim truyền hình Island của đài OCN.

Seo Ye Ji sinh năm 1990, cao 1,69 m, nặng 43 kg, thành thạo ba ngoại ngữ gồm: tiếng Anh, Tây Ban Nha và tiếng Trung. Năm 2020, cô gây tiếng vang với vai nữ chính trong phim Điên thì có sao. Trước đó, người đẹp tham gia nhiều phim như Another Oh Hae-young, Hwarang, Save Me, Lawless Lawyer... và đóng MV Let's Not Fall In Love của Big Bang.

Seo Ye Ji trên thảm đỏ Khoảnh khắc Seo Ye Ji trên thảm đỏ "Buil Film Awards 2020". Video: Naver.

Tân Cao (theo Soompi)