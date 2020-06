Sắc vóc mỹ nhân phim 'Điên thì đã sao'

Ye Ji và Soo Hyun quay phim (tên tiếng Anh là "Psycho but it's okay") từ cuối tháng 5, tác phẩm dự kiến phát trên tvN vào ngày 20/6. Hôm 30/5, đoàn phim giới thiệu hậu trường một buổi quay của đôi diễn viên.