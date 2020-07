Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji đùa giỡn trên phim trường

Kim Soo Hyun và bạn diễn Seo Ye Ji cười đùa khi quay cảnh thân mật ở hậu trường "Điên thì có sao".

Kim Soo Hyun đùa giỡn trên phim trường

Điên thì có sao hiện phát sóng tám trong tổng số 16 tập. Phim xoay quanh cuộc sống của Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun), chàng trai mồ côi, chăm sóc bệnh nhân tâm thần và Go Moon Young (Seo Ye Ji) - nhà văn viết truyện thiếu nhi giàu có, tàn nhẫn. Sau khi gặp nhau ở bệnh viện tâm thần, hai người phát hiện những mối liên hệ trong quá khứ.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Kim Soo Hyun sau hai năm nhập ngũ. Anh 32 tuổi, gia nhập làng giải trí từ năm 2007, có lượng fan đông ở châu Á sau loạt phim Bay cao ước mơ, Mặt trăng ôm mặt trời, Biệt đội siêu trộm, Vì sao đưa anh tới... Seo Ye Ji kém bạn diễn hai tuổi, từng đóng Another Oh Hae-young, Hwarang, Save Me, Lawless Lawyer, chưa có vai diễn gây tiếng vang.

Hiểu Nhân