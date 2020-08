Khán giả hài lòng kết phim 'Điên thì có sao'

Go Moon Young (Seo Ye Ji) và Gang Tae (Kim Soo Hyun) hạnh phúc bên nhau trong tập cuối "Điên thì có sao".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Tập cuối chiếu tối 9/8, đạt tỷ lệ người xem 7,3%, mức cao nhất từ khi phim lên sóng. Go Moon Young (Seo Ye Ji) mặc cảm vì tội lỗi của mẹ nên có ý định rời xa Gang Tae (Kim Soo Hyun), khiến anh chàng phải tìm cách dỗ dành. Cả hai sau đó tháo gỡ vướng mắc trong lòng và làm hòa bằng nụ hôn ngọt ngào, thậm chí qua đêm cùng nhau như ước nguyện của Moon Young.

Về công việc, sau khi phát hành tác phẩm Đi tìm gương mặt thật, Moon Young quyết định giải nghệ để tận hưởng cuộc sống. Trong khi đó, Gang Tae xin nghỉ việc để tập trung vào học tập.

Phim 'Điên thì có sao' tập cuối Trích đoạn tập cuối "Điên thì có sao". Video: tvN.

Ngoài cặp nhân vật chính, tuyến phụ cũng có kết thúc vẹn tròn. Sau khi giúp Moon Young hoàn thành cuốn truyện, Moon Sang Tae (Oh Jung Se) quyết định tìm lối đi riêng, không sống phụ thuộc vào em trai Gang Tae. Nam Joo Ri (Park Gyu Young) hạnh phúc bên giám đốc công ty xuất bản Lee Sang In (Park Joo Hun). Các bệnh nhân đều khỏi bệnh, có cuộc sống bình yên.

Trên Naver, Pann và các diễn đàn, mạng xã hội châu Á, đa phần khán giả bày tỏ hài lòng với kết phim. Họ viết: "Đây chính xác là một bộ phim hoàn chỉnh, để lại nhiều dư âm hơn là chiêu trò để câu kéo khán giả", "Một kết thúc trọn vẹn, khóc cười cho đến tận giây phút cuối cùng", "Chưa bao giờ tôi thấy hài lòng với kết phim như thế này"... Số ít khán giả băn khoăn về một vài tình tiết phim như nữ bệnh nhân Park Ok Ran từng giả làm mẹ của nhà văn Go đã đi đâu, Do Hui Jae hồi sinh như thế nào.

Từ trái sang: Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji và Oh Jung Se. Ảnh: tvN.

Điên thì có sao lên sóng hôm 20/6, là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Kim Soo Hyun sau thời gian dài nhập ngũ. Không thành công về mặt rating, phim vẫn tạo sức hút với khán giả quốc tế. Phim đứng top đầu lượt truy cập trên các nền tảng trực tuyến châu Á, châu Mỹ... Trước đó, tác phẩm từng bị khán giả Hàn gửi thư khiếu nại vì có yếu tố nhạy cảm, quấy rối tình dục.

Hiểu Nhân