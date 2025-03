Seo Ye Ji nói 'nghẹt thở' trước tin đồn yêu Kim Soo Hyun

Minh tinh Hàn Seo Ye Ji cho biết kiệt sức khi bị miệt thị là kẻ "lén lút" quan hệ với tài tử Kim Soo Hyun.

Theo trang MK, Kim Soo Hyun và công ty quản lý tài tử - Gold Medalist - hiện vướng tai tiếng. Nhiều nguồn tin nói Gold Medalist thực chất là "nơi tuyển người yêu" cho Soo Hyun, hầu hết sao nữ vào công ty đều có mối quan hệ tình cảm với tài tử. Gold Medalist thành lập năm 2019, do anh họ của Kim Soo Hyun là Lee Sa Rang điều hành, tài tử có tiếng nói quan trọng ở công ty.

Seo Ye Ji và Kim Soo Hyun quảng bá phim năm 2020. Ảnh: tvN

Hai ngày qua, Seo Ye Ji - từng trực thuộc Gold Medalist - là một trong tâm điểm chú ý khi nhiều người lan truyền thông tin cô "xen vào mối quan hệ Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron". Vì lúc đó, Soo Hyun được cho hẹn hò Sae Ron. Seo Ye Ji còn bị đồn yêu Lee Sa Rang sau khi chia tay Kim Soo Hyun.

Theo MK, trong bài viết đăng ngày 13/3, Seo Ye Ji phủ nhận có mối quan hệ với Kim Soo Hyun và Lee Sa Rang. Diễn viên viết: "Các bạn thân mến, tôi cũng là người, tôi thực sự thấy nặng trĩu, nghẹt thở, bức bối và buồn bã vì tin đồn. Tôi đã nhẫn nhịn, viết rồi lại xóa. Tôi hy vọng mọi việc dừng ở đây. Hôm nay tôi thực sự rất u uất".

Seo Ye Ji và Kim Sae Ron từng chung công ty quản lý. Khi Sae Ron qua đời hồi tháng 2, Seo Ye Ji tưởng niệm đàn em trên trang cá nhân, đến viếng cô.

Seo Ye Ji từng đóng chính với Kim Soo Hyun ở phim Điên thì có sao (2000). Bấy giờ, một số blogger đăng tin họ hẹn hò nhưng sự việc không gây nhiều sự chú ý vì không có hình ảnh hay video chứng minh.

Kim So Hyun ở phần đầu phim Điên thì có sao Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji ở phim "Điên thì có sao". Video: tvN

Theo kênh YouTube Viện Garo Sero, Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron hẹn hò từ năm 2015, chia tay năm 2021. Lúc mới yêu, Sae Ron 15 tuổi. Phía người thân của Kim Sae Ron công khai các bức thư Soo Hyun từng gửi cho Sae Ron kèm ảnh tài tử hôn má cô. Gia đình yêu cầu Kim Soo Hyun xin lỗi vì khiến Kim Sae Ron bị tổn hại danh dự.

Năm ngoái, Sae Ron đăng ảnh má kề má Kim Soo Hyun - lúc đó đang gây sốt với phim Nữ hoàng nước mắt. Động thái của cô làm nhiều khán giả đoán hai người yêu nhau. Nhưng Soo Hyun phủ nhận họ có quan hệ tình cảm. Sau sự việc, Kim Sae Ron nhận vô số chỉ trích "vô duyên, bịa đặt, bấu víu Kim Soo Hyun để cứu vớt danh tiếng". Gia đình cũng chỉ trích Kim Soo Hyun gián tiếp đẩy Kim Sae Ron đến bước đường cùng.

Kim Sae Ron sinh năm 2000, nổi danh từ bé với các phim The Man from Nowhere, A Brand New Life, A Girl at My Door. Diễn viên qua đời ngày 16/2, trùng sinh nhật Kim Soo Hyun. Cuối đời, cô gặp khó khăn về công việc. Theo News1, phía cảnh sát nhận định Kim Sae Ron "lựa chọn cực đoan", tuy nhiên cơ quan chức năng không phát hiện di thư.

Như Anh