Diễn viên Hàn qua đời ở tuổi 25

Diễn viên Kim Sae Ron - sao nhí đình đám Hàn Quốc một thời - được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở tuổi 25, chiều 16/2.

Theo Hankyung, đại diện đồn cảnh sát quận Seongdong-gu, Seoul đang điều tra nguyên nhân cái chết của diễn viên. Bạn của Kim Sae Ron báo cơ quan chức năng khi cô không xuất hiện ở cuộc hẹn theo lịch, không liên lạc được. Cảnh sát xác nhận cô qua đời lúc 16h54 phút. Theo báo cáo, họ chưa phát hiện có dấu hiệu cô bị tấn công.

Trước khi mất, sự nghiệp Kim Sae Ron lao đao sau bê bối lái xe khi say rượu, năm 2022. Kim Sae Ron có ý định bỏ trốn sau khi gây tai nạn, khiến sự việc thêm trầm trọng. Khi cảnh sát tới hiện trường, cô không phối hợp điều tra. Sau scandal, cô mất toàn bộ hợp đồng quảng cáo, phim ảnh, phải bồi thường cho các nhãn hàng. Hai năm nay, diễn viên bị nhà đài cấm sóng.

Diễn viên Kim Sae Ron. Ảnh: SNS

Năm ngoái, cô đăng ảnh thân mật bên Kim Soo Hyun rồi xóa đi, khiến nhiều fan bất bình, cho rằng cô muốn ăn theo tên tuổi tài tử. Kim Soo Hyun sau đó phủ nhận yêu đàn em.

Kim Sae Ron sinh năm 2000, là gương mặt sáng giá của màn ảnh Hàn. Cô đóng phim từ năm chín tuổi, gây tiếng vang năm 2010 nhờ vai Jung So Mi - hàng xóm của "sát thủ" Won Bin trong phim điện ảnh The Man from Nowhere (tên khác là Uncle hay Ajussi). Từ đó, Sae Ron liên tục xuất hiện trong các bom tấn màn bạc và từng hai lần dự Liên hoan phim Cannes (năm 2009, 2014).

Người đẹp từng thắng Nữ diễn viên mới xuất sắc ở giải Rồng xanh năm 2014, nhờ phim A Girl at My Door. Cô còn là sao trẻ tuổi nhất được đề cử ngôi ảnh hậu ở lễ trao giải Beaksang, khi mới 14 tuổi.

Kim Sae Ron trong phim 'The man from nowhere' Kim Sae Ron và Won Bin trong phim "The Man from Nowhere". Video: CJ Entertainment

Thanh Thanh (theo Hankyung)