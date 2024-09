Selena Gomez thành tỷ phú

Selena Gomez có tài sản ròng khoảng 1,3 tỷ USD, nhờ lợi nhuận của hãng mỹ phẩm do cô sáng lập.

Ngày 6/9, CNN đưa tin ca sĩ, diễn viên người Mỹ trở thành tỷ phú ở tuổi 32, theo báo cáo phân tích tài chính của Bloomberg. Con số được ước tính dựa trên cổ phần cô sở hữu của hãng mỹ phẩm Rare Beauty, công ty khởi nghiệp chăm sóc sức khỏe tinh thần Wondermind, cát-xê đóng phim, đi hát.

Theo báo cáo, 81,4% khối tài sản của diễn viên đến từ lợi nhuận của Rare Beauty, với các sản phẩm dưỡng da, trang điểm, dưỡng tóc. Thương hiệu ra mắt tháng 9/2020, đặt theo tên album thứ ba của ca sĩ. Đầu năm nay, nhãn hàng được định giá hơn 2 tỷ USD.

Ca sĩ, diễn viên Selena Gomez. Ảnh: AP

Các hoạt động quảng cáo chiếm 6,9% tài sản của ca sĩ. Cô có 424 triệu người theo dõi trên Instagram, là người được theo dõi nhiều thứ ba trên nền tảng này, sau Cristiano Ronaldo (638 triệu) và Lionel Messi (504 triệu). Selena Gomez từng có hợp đồng quảng cáo trị giá 30 triệu USD với Puma và 10 triệu USD với Coach.

Cựu sao Disney được trả 6 triệu USD mỗi mùa với series Only Murders in the Building, hiện thực hiện phần năm. Thu nhập còn lại của cô đến từ doanh thu bán đĩa, bản quyền âm nhạc, lưu diễn, kinh doanh bất động sản.

Trước Selena Gomez, một số nghệ sĩ từng trở thành tỷ phú gồm Taylor Swift, Rihanna, Kim Kardashian.

Selena Gomez - 'Love On' MV "Love On" của Selena Gomez, ra mắt tháng 3. Video: YouTube Selena Gomez

Selena Gomez được biết đến với loạt vai diễn trong phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Cô tham gia các phim truyền hình như Wizards of Waverly Place, Barney & Friends. Album của cô thường xuyên đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng Billboard. Một số bản hit của Selena gồm Lose You to Love Me, Hands to Myself, Good for You.

Giàu có, thành công nhưng người đẹp gặp nhiều biến cố cuộc sống. Cô phẫu thuật ghép thận vào mùa hè 2017, khi bệnh lupus biến chứng. Quá trình điều trị có tác dụng phụ khiến Gomez tăng cân, thường xuyên bị miệt thị ngoại hình.

Trong quá khứ, cô và Justin Bieber nhiều lần chia tay rồi tái hợp trước khi chấm dứt tình cảm năm 2018. Cuộc tình khiến hai người suy sụp, phải tìm tới chuyên gia tâm lý. Sau đổ vỡ, Justin Bieber yêu Hailey Baldwin và nhanh chóng đăng ký kết hôn.

Cuối năm 2023, Selena Gomez công khai hẹn hò Benny Blanco - bạn cũ của Justin Bieber.

