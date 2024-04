10 tỷ phú của Hollywood

Peter Jackson

Hạng bảy thuộc về Peter Jackson, 62 tuổi, giám đốc hình ảnh New Zealand. Ông là người đứng sau thành công của hai bom tấn thương mại Lord of the Rings và The Hobbit.

Forbes cho biết phần lớn tài sản 1,5 tỷ USD của Jackson kiếm từ việc bán một phần cổ phiếu của công ty hiệu ứng Weta Digital cho nhà sản xuất game Unity Software vào năm 2021. Thương vụ đó mang lại cho ông gần 1 tỷ USD tiền mặt và cổ phần. Ảnh: IMDb