Sedan cỡ C - Mazda3 tăng trưởng, Kia K3 mất 'phong độ'

Bộ đôi xe sedan cỡ C từ Thaco tiếp tục chiếm hơn 50% thị phần trong tháng Hai, tuy vậy biến động doanh số theo hai chiều khác nhau.

Tháng Hai, doanh số tổng của các mẫu xe sedan hạng C cho Thaco lắp ráp và phân phối là 606 xe, chiếm 55% cả phân khúc. Cụ thể, Mazda3 bán 384 xe và Kia K3 là 225 xe. Với kết quả này, K3 bị đẩy xuống thứ ba, bị Hyundai Elantra với 250 xe chiếm vị trí thứ hai. Hai vị trí cuối cùng lần lượt là Altis và Civic.

K3 là mẫu xe đã dần mất đi "phong độ" trong 2023. Kể từ đầu năm đến nay, Kia K3 đã vắng bóng khỏi top xe 10 bán chạy và thậm chí cả top sedan bán chạy, những ngôi vị mà K3 đã từng nắm giữ nhiều lần trong 2021 và 2022. So với tháng Một, doanh số K3 giảm nhẹ 21 xe, trong khi đó Mazda3 tăng 18 xe.

Một trong những lý do khiến Mazda3 tăng trưởng doanh số trong tháng Hai là Thaco liên tục tung ra những chương trình bán hàng, khuyến mãi kể từ đầu năm 2023. Giá của Mazda3 đã được điều chỉnh giảm 20-40 triệu so với giá công bố trước đó, khuyến mãi thêm 25 triệu tiền mặt tùy phiên bản. Trong khi đó Kia K3 chỉ giảm 20-40 triệu đồng. Như vậy, việc giảm giá sâu khiến Mazda3 trở nên hấp dẫn hơn so với đối thủ đến từ Hàn Quốc.

Với Elantra, lợi thế lắp ráp trong nước, mức giá vừa phải và nhiều phiên bản so với mẫu xe nhập khẩu đã giúp dòng xe của Hyundai vươn lên vị trí thứ hai.

Các mẫu xe nhập khẩu như Toyota Altis hay Honda Civic có doanh số thấp hơn, lần lượt là 175 xe và 73 xe. Đáng chú ý, số xe Civic bán ra trong tháng này thấp hơn 2,5 lần so với tháng trước (182 xe). Phân khúc còn có mẫu MG5 nhưng hãng không công bố số liệu bán hàng.

Mazda3 tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Hiện tại chỉ có 6 lựa chọn cho khách hàng Việt trong phân khúc này, bao gồm Toyota Altis, Honda Civic, Hyundai Elantra, Kia K3, Mazda3, MG5. Phân khúc sedan cỡ D ít lựa chọn hơn, chỉ có Toyota Camry, Honda Accord, Mazda6 và Kia K5. Sedan cỡ C và D đang dần mất chỗ đứng so với các phân khúc gầm cao như cỡ B, B+, C.

Tân Phan