Sedan cỡ C 2022 - K3 và Mazda3 thâu tóm thị phần

Doanh số tổng của hai mẫu xe lắp ráp bởi Trường Hải (Thaco) chiếm đến 70% thị phần phân khúc.

Kia K3 bán 11.404 xe trong 2022, với Mazda3 là 9.812 xe. Tổng lượng bán hai mẫu này đạt 21.216 xe, trong khi toàn phân khúc tiêu thụ 29.918 xe.

Sự áp đảo của Kia K3 và Mazda3 so với phần còn lại, gồm Hyundai Elantra, Toyota Altis, Honda Civic diễn ra xuyên suốt từ đầu 2022 đến hết năm. Doanh số của K3 tăng trưởng hơn 8% so với 2021. Lượng bán của Mazda3 tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Kia K3 tại khuôn viên nhà máy của Thaco ở KCN Chu Lai, Quảng Nam. Ảnh: Phạm Trung

Với lợi thế được lắp ráp trong nước, Kia K3 và Mazda3 cung cấp nhiều phiên bản và tùy chọn cho khách hàng cùng giá bán thấp hơn các mẫu xe khác cùng phân khúc. Ngoài ra, nhiều chương trình ưu đãi được Thaco tung ra thị trường cũng giúp hai mẫu xe này duy trì sức hút trong phân khúc.

Hyundai Elantra do TC Motor lắp ráp và phân phối, đứng vị trí thứ 3 trong phân khúc sedan hạng C với 2.921 xe bán ra. Thế hệ thứ 7 của Elantra được giới thiệu vào tháng 10/2022 tại Việt Nam với những thay đổi lớn về thiết kế, trang bị và động cơ với giá bán tăng nhẹ.

Đứng cuối bảng là doanh số sedan cỡ C là Toyota Altis với 3.856 xe và Civic 1.925 xe. Tháng 3/2022, Toyota Việt Nam giới thiệu Altis thế hệ thứ 12 nhập Thái Lan, lần đầu có bản hybrid, động cơ 1,8 lít kèm gói an toàn TSS, giá từ 719 triệu đồng. Trong khi đó Honda Civic thế hệ thứ 11 được giới thiệu sớm hơn một tháng. Xe có nhiều thay đổi về thiết kế, trang bị và giá giảm so với bản cũ.

Phân khúc sedan cỡ C còn có MG MG5 nhưng nhà phân phối không công bố số liệu bán hàng.

Tân Phan