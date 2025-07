Scarlett Johansson: Hollywood đã thay đổi

Scarlett Johansson cho rằng Hollywood thay đổi hoàn toàn cách xây dựng nhân vật nữ, qua việc cô không còn được chọn chỉ vì vẻ ngoài quyến rũ.

Trên The Times hồi cuối tháng 6, minh tinh Scarlett Johansson nhận định: "Ngày nay, Hollywood mở ra thời đại mới cho các cô gái. Thông điệp giờ đã khác - có nhiều hình mẫu phụ nữ hơn, nữ giới xuất hiện trong các vị trí quyền lực. Tôi cũng có nhiều cơ hội đóng những kiểu nhân vật nữ không bị đóng khung trong một khuôn mẫu cụ thể".

Thời trẻ, Johansson thường được giao những vai quyến rũ, tình nhân trẻ đẹp của nam chính. Thập niên 2000, hầu hết nhân vật của cô được khắc họa theo góc nhìn của nam giới, làm nền cho câu chuyện của đàn ông như He’s Just Not That into You (2009). Người đẹp cho biết các vai diễn này không làm cô thỏa mãn.

Scarlett Johansson tại chương trình "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" tháng 6. Ảnh: Instagram/ Todd Owyoung

Nhiều năm qua, Scarlett Johansson đa dạng hóa các vai, từ người ngoài hành tinh trong Under the Skin (2013) đến Black Widow của vũ trụ Marvel. Năm 2014, cô gây ấn tượng khi lồng tiếng hệ điều hành AI tên Samathan trong Her - dự án mà cô chỉ diễn xuất bằng giọng nói.

Người đẹp tiếp tục chứng minh năng lực khi nhận nhiều kịch bản phức tạp, xoay quanh kiểu phụ nữ có sự nghiệp riêng như Lucy (2014), Marriage Story (2019) và Fly Me to the Moon (2024). Sắp tới, Johansson góp mặt trong bom tấn Jurassic World: Rebirth, khởi chiếu trong nước ngày 2/7.

Cũng trên The Times, diễn viên cho biết chờ rất lâu để có thể nhận những dự án mong muốn, học cách thoải mái với suy nghĩ mọi chuyện cần thời gian. "Ngày trước, trách nhiệm của tôi chỉ là cố gắng làm việc năng suất, duy trì đà phát triển và đợi cơ hội phù hợp. Điều này không dễ dàng vì luôn có nỗi sợ hiện sinh đi kèm việc chờ đợi, nhưng tôi buộc tạo không gian cho quá trình sáng tạo diễn ra đúng cách. Việc này thật căng thẳng. Tôi đang làm việc trong ngành mà bạn luôn có cảm giác bản thân sẽ hết thời vào bất cứ lúc nào. Nhưng tôi nghĩ mọi công sức sẽ được đền đáp".

Trailer 'Jurassic World: Rebirth' Trailer "Jurassic World Rebirth". Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên (13+) Video: Universal Pictures Vietnam

Trước đây, Scarlett Johansson từng bị gắn mác "quả bom gợi cảm", nhiều lần xuất hiện trong nhóm phụ nữ gợi cảm nhất hành tinh do các tạp chí lớn bình chọn. Diễn viên nỗ lực thoát khỏi hình tượng đó, không xem đây là cơ hội được đóng nhiều phim hay hơn.

Trên Variety năm 2022, nghệ sĩ nói bị ngành công nghiệp điện ảnh "siêu tình dục hóa" khi còn trẻ, khiến cô sợ không thể nhận vai mình muốn. "Tôi từng cảm thấy như bị biến thành một món đồ hay bị phân loại theo kiểu khiến tôi không thể nhận lời mời đóng phim đúng những gì bản thân thực sự muốn", cô nói.

Scarlett Johansson, 41 tuổi, là một trong những minh tinh thành công nhất tại Hollywood khoảng 20 năm qua. Cô thường góp mặt trong danh sách những nữ diễn viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới. Giới chuyên môn đánh giá cao năng lực diễn xuất của Johansson, hai lần đưa cô vào đề cử Oscar và năm lần nhận đề cử Quả Cầu Vàng. Tháng 5, dự án Eleanor the Great do cô đạo diễn nhận tràng pháo tay năm phút ở Liên hoan phim Cannes 2025.

