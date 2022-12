Scarlett Johansson: 'Tôi không thoát khỏi mác bom sex'

Minh tinh Scarlett Johansson cho biết những vai diễn lúc mới vào nghề khiến sự nghiệp của cô gắn liền với mác "quả bom gợi cảm", không thể thoát ra.

Theo Variety, ngày 14/12, ngôi sao Black Widow nói trên chương trình Table for Two with Bruce Bozz: "Tôi đóng Lost in Translation và Girl With the Pearl Earring lúc 18-19 tuổi, giai đoạn đang tự tìm hiểu về ham muốn và giới tính của bản thân. Bằng một cách nào đó, tôi bị gắn mác, thấy bản thân bị dồn vào đó và không thể thoát ra".

Scarlett Johansson tại tiệc sau lễ trao giải Oscar 2020. Ảnh: ET Canada

Johansson tiếp tục: "Người ngoài có thể dễ dàng nhìn vào và nghĩ điều đó đang thành công. Tuy nhiên, kiểu diễn viên 'bom sex' sẽ nhanh chóng lụi tàn nếu không tìm được các cơ hội đóng những phim hay hơn. Đó là một thử thách hóc búa và thú vị khi bạn cố gắng làm việc chung với danh hiệu đó, tạo dấu ấn trong những dự án khác và làm việc cùng những đoàn phim tuyệt vời".

Cô cũng nhắc đến vai diễn Black Widow trong Vũ trụ điện ảnh Marvel, nhất là trong Iron Man 2. Johansson nói nhân vật ban đầu bị xây dựng "một cách sơ sài và gợi dục quá mức". Cô quyết định ngồi lại cùng đạo diễn Jon Favreau và nhà sản xuất Kevin Feige để chỉnh sửa vai diễn theo chiều hướng hiện đại, tiến bộ hơn.

Người đẹp sinh năm 1984 nhiều lần thuộc nhóm phụ nữ gợi cảm nhất hành tinh do các tạp chí uy tín bình chọn. Scarlett Johansson có khuôn mặt dài, gò má cao cùng đôi môi dày, cao 1,6 m với số đo ba vòng 92-64-92 cm.

Johansson là một trong những minh tinh thành công nhất tại Hollywood trong khoảng 20 năm qua. Các dự án của cô có tổng doanh thu lên tới 14,3 tỷ USD toàn cầu. Ngôi sao Black Widow nhiều năm góp mặt trong danh sách những nữ diễn viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới. Cô cũng nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn, hai lần nhận đề cử Oscar và năm lần nhận đề cử Quả Cầu Vàng.

Trailer "Black Widow" Trailer "Black Widow". Video: Disney

Phương Mai (theo Variety)