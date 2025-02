Phần bảy 'Jurassic World' tung trailer

"Jurassic World: Rebirth" - có minh tinh Scarlett Johansson đóng chính - hé lộ câu chuyện về nhóm người thu thập DNA khủng long để đạt đột phá y học.

Trailer 'Jurassic World: Rebirth' Trailer "Jurassic World: Rebirth", dự kiến khởi chiếu ngày 4/7.

Trong trailer phát hành hôm 5/2, Scarlett Johansson vào vai Zora Bennett, cựu binh lực lượng vũ trang được thuê để thu thập tế bào từ ba loài khủng long. Phim lấy bối cảnh 5 năm sau phần Jurassic World: Dominion (2022), khi hệ sinh thái của Trái Đất không thích hợp cho khủng long. Nhiều loài thằn lằn tiền sử được tái sinh đã chết.

Những con chưa chết chuyển đến vùng nhiệt đới hẻo lánh gần cơ sở nghiên cứu trên đảo cho Công viên kỷ Jura ban đầu. Đó là nơi Zora Bennett cùng nhà cổ sinh vật học Henry Loomis (Jonathan Bailey đóng), chuyên gia Duncan Kincaid (Mahershala Ali) đảm bảo việc tạo ra một loại thuốc có khả năng chữa bệnh nan y. Ba loài khủng long lớn nhất trên đất liền, dưới biển và trên không trong sinh quyển nhiệt đới nắm giữ chìa khóa chế tạo phương thuốc đó.

Jonathan Bailey (trái) và Scarlett Johansson trong phim "Jurassic World Rebirth".

Tuy nhiên, trong quá trình tìm các sinh vật, nhóm nghiên cứu buộc phải giải cứu một gia đình gặp nguy hiểm, sau khi thuyền của họ bị con khủng long sống dưới nước phá hủy. Mọi người mắc kẹt trên một hòn đảo, từng là nơi đặt một cơ sở nghiên cứu bí mật cho Công viên kỷ Jura. Tại đây, họ tìm ra bí mật bị che giấu khỏi thế giới trong nhiều thập niên.

Tác phẩm có nhiều phân đoạn hành động, miêu tả cảnh nhóm nhân vật đối đầu các sinh vật khổng lồ. Trong phim, khán giả sẽ được gặp lại nhiều loài khủng long từng xuất hiện trong các dự án trước, như "thằn lằn bay" Pteranodon, "tắc kè hoa" Dilophosaurus, T-Rex, thủy quái Spinosaurus.

Phim do Gareth Edwards - từng chỉ đạo bom tấn Godzilla, Rogue One: A Star Wars Story, The Creator - thực hiện. Tác phẩm được quay ở nhiều địa điểm, trong đó có Thái Lan, London (Anh) và California (Mỹ). Ngoài ba diễn viên chính, dự án có sự góp mặt của Rupert Friend (vai Martin Krebs, đại diện tập đoàn dược tài trợ cho nhiệm vụ), Ed Skrein, Manuel Garcia-Rulfo, Audrina Miranda và Bechir Sylvain.

Steven Spielberg, đạo diễn Jurassic Park và The Lost World: Jurassic Park, giữ vị trí giám đốc sản xuất cùng Denis L. Stewart. Spielberg từng sản xuất các phần trước như Jurassic Park III, Jurassic World, Jurassic World: Fallen Kingdom và Jurassic World: Dominion.

Loài khủng long T-Rex trong phim "Jurassic World Rebirth".

Jurassic World (còn gọi là Jurassic Park) là thương hiệu phim khoa học viễn tưởng của Mỹ do Michael Crichton sáng tạo, dựa trên tiểu thuyết Jurassic Park của Crichton. Phần đầu tiên Jurassic Park (1993) được Thư viện Quốc hội Mỹ chọn để bảo tồn tại Viện lưu trữ phim quốc gia vì có ý nghĩa về mặt văn hóa, lịch sử và thẩm mỹ, vào năm 2018.

Từ năm 2015 đến 2022, bộ ba phim Jurassic World ra mắt, phần đầu thu hơn 500 triệu USD toàn cầu trong tuần đầu công chiếu. Phần Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) và Jurassic World Dominion đều đạt hơn một tỷ USD. Thành công của các tác phẩm tạo ra nhiều trò chơi điện tử và truyện tranh dựa trên loạt phim. Theo Numbers, Jurassic World là một trong những loạt phim có doanh thu cao nhất mọi thời khi kiếm hơn sáu tỷ USD phòng vé.

Quế Chi (theo Variety)

Ảnh, video: Universal Pictures