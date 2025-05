Scarlett Johansson gây chú ý khi lần đầu làm đạo diễn

PhápScarlett Johansson nhận tràng pháo tay năm phút cùng lời khen kỹ năng đạo diễn, khi ra mắt "Eleanor the Great" ở LHP Cannes 2025.

Tác phẩm của cô tranh giải hạng mục Un Certain Regard hôm 20/5. Kịch bản do Tory Kamen viết, xoay quanh Eleanor Morgenstein (June Squibb đóng), 94 tuổi, chuyển đến New York (Mỹ) sống cùng con gái Lisa (Jessica Hecht) sau khi bạn thân của bà đột ngột qua đời. Tuy nhiên, Eleanor gặp khó khăn khi thích nghi cuộc sống mới.

Một ngày, nhân vật tham gia các hoạt động tại Trung tâm Cộng đồng Do Thái địa phương, nơi Lisa đăng ký cho bà lớp học hát. Một sự hiểu lầm dẫn bà tham gia nhóm cho những người sống sót sau thảm họa Holocaust. Thay vì điều chỉnh thông tin, Eleanor quyết định mượn câu chuyện của người bạn đã khuất để chia sẻ cho mọi người. Điều này giúp bà kết bạn với Nina (Erin Kellyman), sinh viên báo chí 19 tuổi muốn tìm hiểu về những trải nghiệm đó.

Khán giả vỗ tay cho êkíp phim 'Eleanor the Great' của Scarlett Johansson Khán giả vỗ tay cho đoàn phim "Eleanor the Great". Video: Variety

Sau khi phim kết thúc, Johansson ôm diễn viên June Squibb, ca ngợi bà là nguồn cảm hứng thực hiện dự án. Cô dành lời khen ngợi đặc biệt cho Erin Kellyman (vai Nina), mong muốn giới thiệu tài năng này đến khán giả toàn cầu. "Tôi cảm thấy đây là một bộ phim rất hợp thời. Tôi hy vọng khán giả nhớ bộ phim này như cách tôi nhớ Eleanor", Johansson nói khi tiếng vỗ tay kết thúc.

Những đánh giá đầu tiên từ giới phê bình nhìn chung tích cực. Các cây bút cho rằng Scarlett Johansson biết cách áp dụng kinh nghiệm của cô để truyền tải chiều sâu tâm lý trong câu chuyện. Cô giúp các diễn viên đào sâu nội tâm nhân vật và mang đến những màn trình diễn thuyết phục.

Diễn viên chính "Eleanor the Great" June Squibb. Ảnh: Sony Pictures Classics

Trang Times (Anh) viết: "Eleanor the Great có sự kết hợp tuyệt vời giữa các phân đoạn cảm động và hài hước". Cây bút Pete Hammond của Deadline bình luận: "Tôi sẽ không ngạc nhiên khi Eleanor the Great góp mặt trong mùa giải thưởng điện ảnh. Squibb có màn hóa thân thực sự tuyệt vời, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được". Mặt khác, tạp chí Variety nhận định cốt truyện có một vài chi tiết không thuyết phục dù June Squibb tỏa sáng trong vai chính.

Trước buổi ra mắt, Johansson nói công chiếu dự án tại Cannes là "giấc mơ trở thành hiện thực". Theo cô, tác phẩm tập trung vào nhiều chủ đề quen thuộc như tình bạn, nỗi đau mất mát và sự tha thứ. "Khi bạn làm một bộ phim độc lập, không ai làm vì tiền cả. Mọi người thực hiện dự án vì họ thích câu chuyện, kịch bản. Tôi nghĩ đề tài của phim là những thứ chúng ta đều có thể bắt gặp mỗi ngày".

Scarlett Johansson trong buổi chiếu phim của cô. Ảnh: WWD

Dự án do Johansson sản xuất, cùng Jonathan Lia và Keenan Flynn. Nguồn ngân sách do công ty Wayfarer Studios và Content Engineers tài trợ. Ngoài đạo diễn phim, minh tinh tham gia diễn xuất trong tác phẩm tranh giải Cành Cọ Vàng - The Phoenician Scheme - của Wes Anderson.

Scarlett Johansson, 41 tuổi, là một trong những minh tinh thành công nhất tại Hollywood khoảng 20 năm qua. Cô thường góp mặt trong danh sách những nữ diễn viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới. Giới chuyên môn đánh giá cao năng lực diễn xuất của Johansson, hai lần đưa cô vào danh sách đề cử Oscar và năm lần nhận đề cử Quả Cầu Vàng. Sắp tới, diễn viên góp mặt trong bom tấn Jurassic World: Rebirth, khởi chiếu đầu tháng 7.

Quế Chi (theo Variety)