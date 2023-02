Sau ngoại tình, chồng cũ để tôi đứng tên tài sản 20 tỷ đồng

Tôi không đánh ghen, im lặng làm đơn ly hôn, sau này chồng quay về cầu xin tha thứ và tự nguyện để tôi đứng tên toàn bộ tài sản.

Chồng tôi đi làm xa được một cô gái là mẹ đơn thân thích. Tự nhiên được "quà" nên chồng cặp kè cùng em với những cam kết hứa hẹn là không gây ảnh hưởng gì đến gia đình.

Chồng tôi thích chơi bời, tự nhiên có người chăm sóc yêu chiều, thoả mãn tình dục, nói năng ngọt ngào, nên ban đầu thì cũng khoái lắm. Nhưng chỉ nửa tháng là em bộc lộ bản chất kiểm soát. Em không cho anh gọi điện cho tôi rồi làm đủ trò nhỏ nhen ti tiện để phá hoại gia đình tôi.

Em tìm cách liên hệ với tôi, lúc thì lừa làm đàn ông để ve vãn tôi, nhằm chứng minh cho chồng tôi thấy là vợ anh không ra gì. Nhưng thấy tin nhắn vớ vẩn tôi không trả lời. Em lại nhắn tin trên danh nghĩa người lạ, bảo chồng tôi cặp kè này kia.

Bị em kiểm soát nên chồng không quan tâm tới tôi, có dấu hiệu giấu giếm, che đậy. Vì vậy tôi quyết định ra toà ly hôn.

Khi đã ly hôn rồi mà em vẫn không tha, em gọi điện chửi tôi, gọi cho mẹ chồng tôi nói xấu tôi. Tôi không bao giờ có bất cứ phản ứng nào vì với tôi đỉnh cao của khinh bỉ là im lặng. Kể cả việc mẹ chồng thì thụt với em nói xấu, dựng chuyện về tôi, tôi cũng im lặng.

Sau một quãng thời gian đau đớn về tinh thần, gần như điên rồ vì bị đàn ông quay lưng, em cũng đành buông. Chồng tôi (giờ là chồng cũ), quay về cầu xin tôi cho tiếp tục mối quan hệ. Tôi tha thứ nhưng nhất định không kết hôn lại.

Chồng tự nguyện để tôi đứng tên toàn bộ tài sản, khoảng gần 20 tỷ đồng, và ngoan ngoãn. Xin nói thêm là tiền bạc của nhà tôi là do cả hai làm nên chứ không phải chỉ của chồng (cũ). Việc tôi đứng tên hết tài sản là do anh đề nghị, vì anh bảo đàn ông nhiều tiền gái hay theo, khi anh không có gì thì chẳng có gái nào thèm theo, nên để tôi giữ cho lành.



Chuyện tôi tuy có ly hôn nhưng vẫn tha thứ cho chồng, để anh quay lại và sống như người yêu, có hai lý do: một là chồng phạm lỗi lần đầu, hai là chúng tôi còn yêu thương nhau. Nên khi anh hứa sẽ không phạm sai lầm thì tôi cho qua. Tôi nghĩ mỗi người một chọn lựa, miễn sao cảm thấy đúng là được.



Bạn bè tôi ly hôn nhiều, chủ yếu cũng do chồng hư, ngoại tình. Nhưng có những bạn ly hôn xong lại thành người thứ ba, cuộc sống rất khó khăn. Còn những bạn không ly hôn, cho chồng cơ hội làm lại thì ai cũng rất ổn. Tóm lại liệu cơm gắp mắm, không phải trường hợp nào cũng áp dụng chung một mẫu số được.



Chuyện đã qua gần chục năm. Giờ ngày nào chồng (cũ) cũng chăm chỉ làm việc nhà, kiếm tiền, và vừa đây thôi nằm ôm bảo yêu tôi, vì tôi hiểu biết, đạo đức.



Bây giờ tôi vẫn thấy cách mình hành xử trong chuyện đó rất đúng đắn. Phụ nữ chúng ta chả việc gì phải đánh ghen. Nếu thực lòng chúng ta tốt, có đạo đức, chẳng bao giờ chồng bỏ chúng ta đâu các bạn ạ.

