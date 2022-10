Sau 9 tháng, Hyundai Santa Fe lấn lướt phân khúc gầm cao cỡ D

Hyundai Santa Fe và Toyota Fortuner duy trì vị trí dẫn đầu doanh số xe gầm cao cỡ D tại thị trường Việt Nam.

Thị phần SUV cỡ D và E tháng 9 không nhiều biến động, ngoại trừ thương hiệu xe Việt không công bố doanh số các sản phẩm của mình, trong đó có Lux SA2.0. Theo số liệu công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, lượng tiêu thụ xe gầm cao cỡ D tháng 9 đạt 2.222 xe, giảm 21,5% so với tháng 8.

Santa Fe bán nhiều nhất thị phần phân khúc SUV cỡ D và E tháng 9. Ảnh: Hyundai

Hyundai Santa Fe và Fortuner là hai mẫu xe liên tục dẫn đầu doanh số hàng tháng. Mẫu xe của hãng xe Nhật Bản bán 998 chiếc trong tháng 9, cao nhất phân phúc và nhiều hơn 160 chiếc so với tháng trước. Mẫu SUV 7 chỗ của Toyota ở vị trí thứ hai với 663 xe, nhiều hơn 112 xe so với tháng 8.

Kia Sorento xếp ở vị trí thứ 3 với doanh số bán 248 chiếc, giảm 72 chiếc so với tháng 8. Vị trí thứ 4 thuộc về Mazda CX-8, mẫu SUV thương hiệu Nhật Bản bán 174 xe, giảm gần 200 chiếc so với tháng trước.

Ba thứ hạng cuối cùng thuộc về Ford Everest, Isuzu mu-X và Mitsubishi Pajero Sport. Doanh số Everest tháng 9 bán 59 xe, giảm 91,4% so với tháng 8. Xếp ngay sau Everest là mu-X với 58 chiếc, bán nhiều hơn 30 xe so với tháng trước. Pajero Sport đứng hạng cuối với doanh số 22 chiếc, nhiều hơn 17 xe so với tháng 8.

Hết tháng 9 cũng là kết thúc ba quý đầu năm 2022. Lũy kế của Hyundai Santa Fe bán 7.705 chiếc, doanh số cao nhất thị phần xe gầm cao cỡ D. Fortuner ở vị trí thứ hai với lũy kế doanh số 5.697 xe. 3.650 xe là doanh số lũy kế của Kia Sorento. Mazda CX-8 và Ford Everest lần lượt ở các vị trí 4 và 5 tương ứng 2.827 và 2.772 chiếc. Mẫu SUV cỡ E duy nhất là VinFast Lux SA2.0 kết thúc 3 quý đầu năm bán 1.500 chiếc đứng vị trí thứ 6. Hai mẫu xe đứng cuối bảng xếp hạng doanh số thuộc về Mitsubishi Pajero Sport (893 chiếc) và Isuzu mu-X với 217 xe.

Minh Vũ