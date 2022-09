Xe gầm cao D, E tháng 8 - Ford Everest bứt phá

Everest bứt phá từ gần cuối bảng xếp hạng lên vị trí thứ hai, trong khi Santa Fe duy trì doanh số dẫn đầu tháng thứ hai liên tiếp.

Tháng 8, Hyundai Santa Fe có 838 xe đến tay khách hàng, đứng đầu bảng xếp hạng, giảm 21% so với tháng trước. Doanh số của Santa Fe nhiều hơn Ford Everest ở vị trí thứ hai với hơn 150 xe. So với tháng 7, doanh số bán của Everest tăng vọt từ 48 xe lên 684 xe trong tháng 8.

Bán nhiều thứ 3 thuộc về Fortuner của Toyota với 551 chiếc, giảm 3% so với tháng 7. Tiếp đến là Mazda CX-8 với doanh số tháng 8 bán 368 chiếc, tăng 42% so với tháng trước. Mẫu xe gầm cao đồng hương với Santa Fe là Kia Sorento bán 320 xe, tương ứng tăng 29%.

Mẫu SUV cỡ E của hãng xe Việt, VinFast Lux SA2.0 có doanh số tháng 8 giảm mạnh so với tháng 7, tương ứng 37 xe so với 224 xe. Hai cái tên đứng cuối bảng doanh số thuộc về Isuzu mu-X và Mitsubishi Pajero Sport với doanh số tương ứng 28 và 5 xe. So với tháng 7, doanh số tháng 8 của mu-X tăng 46%, trong khi Pajero Sport giảm một nửa.

Lũy kế 2022, mẫu SUV cỡ D của Hyundai bán 6.707 chiếc, tính trung bình tháng khoảng 838 xe đến tay khách hàng. Hiệu suất bán hàng cao nhất phân khúc xe gầm cao cỡ D và E. Trung bình tháng cao thứ hai thuộc về Fortuner với khoảng 629 xe/tháng, tương ứng lũy kế từ đầu năm ở mức 5.034 xe.

Ford Everest bứt phá doanh số tháng 8. Ảnh: Ford

Tính từ đầu năm, Sorento bán tổng 3.402 chiếc, tính trung bình tháng khoảng 425 xe, xếp thứ 3. Nhờ lượng bán tăng vọt trong tháng 8 giúp lượng bán trung bình tháng của Ford Everest leo lên vị trí thứ 4 với tổng doanh số cả năm 2022 đạt 2.713 xe, trung tháng đạt 339 chiếc. Đẩy Mazda CX-8 xuống thứ 5 với lũy kế 2022 bán 2.653 chiếc, trung bình tháng 331 xe đến tay khách hàng.

Ba vị trí xếp cuối bảng lũy kế gồm Lux SA2.0 với 1.500 xe, trung bình tháng 187 xe, tiếp đến Pajero Sport bán 871 (trung bình tháng 108 chiếc) và cuối cùng là mu-X với lũy kế 217 xe, trung bình tháng 27 chiếc.

Minh Vũ