Sạt lở vùi lấp trạm y tế ở Quảng Ngãi

Mưa lớn khiến đất đá phía sau Trạm Y tế Trà Xinh bất ngờ ập xuống, vùi lấp nhà xe, y tá trực đêm kịp thoát ra ngoài, sáng 29/10.

Khoảng 3h, hàng trăm m3 đất đá từ ngọn đồi phía sau trạm y tế ở xã Tây Trà đổ ập xuống, cuốn theo cây cối, làm gãy khung nhà xe khoảng 80 m2, mái che đổ ầm xuống mặt đất.

Trạm Y tế Trà Xinh bị sạt lở, sáng 29/10. Ảnh: An Bình

Sự cố khiến lũ bùn phủ dày một mét ở khuôn viên trạm y tế, nền sân sạt lở. Cán bộ xã cùng dân quân dùng cuốc xẻng dọn từng khối đất để mở lối vào. Phía sau, một mảng taluy không có cây cối, chỉ trơ trọi đất, khả năng tiếp tục sạt lở.

Ông Hồ Ngọc Văn, Bí Thư Đảng ủy xã Tây Trà cho biết, sạt lở kèm theo tiếng động lớn. Nhân viên y tế trực ca đêm kịp chạy thoát trước khi đất đá ập xuống.

Cùng thời điểm, trụ sở UBND xã Sơn Tây Hạ cũng bị sạt lở uy hiếp. Đất đá đổ xuống khu vực hàng rào. Còn tại thôn Mang Hin, xã Sơn Tây, mảng đất lớn phía sau điểm trường THCS thôn Mang Hin cũng bị sập, đất đá cuốn theo dòng suối phía dưới.

Mưa lũ, sạt lở cũng khiến tuyến đường ở tỉnh bị chia cắt. Đường từ thôn Tà Vinh vào trụ sở xã Sơn Tây Hạ gãy làm đôi, tạo thành hố sâu rộng 5 m, sâu 5 m. Các tuyến đường miền núi khác trong tỉnh cũng tiếp tục sạt lở.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay đến sáng nay toàn tỉnh có hơn 120 điểm sạt lớn nhỏ. Nghiêm trọng nhất là đèo Lò Xo, bị sạt nhiều điểm và vẫn tiếp tục sạt khiến 37 xe và 50 hành khách mắc kẹt hơn ba ngày qua.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua, khu vực phía Đông Trường Sơn và Bắc Tây Trường Sơn có mưa rất to đến đặc biệt to, lượng mưa phổ biến 100-380 mm.

Dự báo từ nay đến ngày 30/10, các huyện phía Đông Trường Sơn tiếp tục mưa rất to, lượng nước 70-150 mm, có nơi trên 200 mm; vùng núi phía Bắc Tây Trường Sơn 50-100 mm, có nơi trên 200 mm. Các khu vực còn lại mưa vừa đến mưa to, 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Nguy cơ sạt lở rất cao.

Phạm Linh