Sạt lở, lũ quét ở miền núi đã vùi lấp, cuốn trôi 28 ngôi nhà; hơn 65.000 nhà ở vùng đồng bằng và đô thị ven biển Đà Nẵng đang bị ngập 0,5-2 m.

Đêm 27/10, lũ quét cuốn trôi toàn bộ 11 ngôi nhà ở nóc Ông Yên, thôn Ngọc Giác, xã Trà Tân. "Khu dân cư này có 48 nhân khẩu. Người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn từ trước nên không có thiệt hại về người", ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết.

Sạt lở, lũ quét cuốn trôi hàng chục ngôi nhà ở Đà Nẵng Lũ quét, sạt lở nhiều nơi ở xã Trà Tân. Video: Hồng Lai

Cũng trên địa bàn xã, một hộ dân ở thôn Sông Y bị đất lở làm sập nhà; 6 ngôi nhà khác ở thôn Ngọc Tu bị vùi lấp. "Chúng tôi đang thống kê thiệt hại và báo cáo lên thành phố để có hướng hỗ trợ cho các hộ mất nhà", ông Lai nói.

Cũng tại xã Trà Tân, chiều 28/10, gần nửa quả đồi cạnh quốc lộ 40B (đoạn gần ngã ba đi xã Trà Giáp) bất ngờ đổ xuống đường, kéo theo cây cối và dòng nước lũ chảy xiết. Người đi đường phát hiện, kịp dừng xe nên không ai bị thương.

UBND xã Trà Tân cho biết đất đá và nước từ quả đồi tràn xuống quốc lộ khiến phương tiện không thể qua lại. Chính quyền đã căng dây cảnh báo, đồng thời tập trung san gạt để sớm thông đường.

Riêng xã Trà Tân ghi nhận khoảng 30 điểm sạt lở, nhiều tuyến đường bị chia cắt, một số khu dân cư vẫn đang bị cô lập.

Sạt lở, lũ quét cuốn trôi hàng chục ngôi nhà ở Đà Nẵng Sạt lở đồi vùi lấp quốc lộ 40B. Video: Người dân cung cấp

Ngoài Trà Tân, 10 ngôi nhà tại các xã miền núi khác cũng bị sập do sạt lở. Trong đó, xã Trà Leng sập 6 nhà, Nam Trà My hai nhà, Trà Đốc, Trà Giáp mỗi xã một nhà.

Tại xã Trà Đốc, khoảng 15h50 hôm nay, người đàn ông 42 tuổi trong lúc điều khiển xe múc khắc phục điểm sạt lở trên đường Đông Trường Sơn bất ngờ bị quả đồi sạt xuống, đẩy cả người và xe xuống vực.

Nạn nhân bị đất đá vùi lấp, nhưng may mắn mắc lại trên bờ. Lực lượng chức năng đã tổ chức cứu nạn. Hiện nạn nhân tỉnh táo, bị thương ở tay, chân và cổ. Chính quyền xã Trà Đốc đã phong tỏa tạm thời khu vực sạt lở.

Sạt lở, lũ quét cuốn trôi hàng chục ngôi nhà ở Đà Nẵng Giải cứu người đàn ông bị vùi lấp khi đang khắc phục sạt lở trên đường Đông Trường Sơn. Video: Người dân cung cấp

Mưa lớn, các thủy điện đang xả lũ khiến 16 xã, phường với hơn 65.000 hộ dân đang bị ngập, chủ yếu nằm ở hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn. Nhà chức trách phải sơ tán hơn 1.600 người tới nơi cao ráo.

Ngập diện rộng nhất là xã Đại Lộc, với 15.000 hộ tại 30/33 thôn, mức ngập 1,5-2 m. Xã Nam Phước ngập 14.150 hộ tại toàn bộ 23 thôn, độ sâu 0,5-1,5 m, khiến hơn 53.000 dân bị ảnh hưởng.

Ngập sâu nhất là xã Nông Sơn, có nơi tới 4 m do nằm ven sông Vu Gia. Dòng lũ đổ về khiến 1.340 nhà ngập, trong đó 736 nhà bị nước tràn vào hơn một mét.

Lũ thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn đang rút, nước đổ về hạ du khiến mức ngập nơi này gia tăng. Tại phường Hội An, nơi ghi nhận ngập hơn 80% diện tích, chiều nay lũ tiếp tục tràn vào phố cổ. Nước lũ cao hơn chiều hôm qua khoảng một mét, tràn lên chùa Cầu và nhiều tuyến phố đi bộ.

Chùa Cầu - biểu tượng phố cổ Hội An, bị ngập chiều 28/10. Ảnh: Nguyễn Đông

Mưa lũ đã khiến người đàn ông ở xã Nam Trà My trên đường đi làm rẫy về bị lũ cuốn. Hơn 270 ha lúa, hoa màu và khu nuôi trồng thủy sản bị hư hại. Giao thông thiệt hại nặng với 1.880 m đường hư hỏng, sạt lở các mái taluy, đất đá với hơn 32.800 m3. Ngoài ra, bờ biển tại phường Hội An Tây và phường Hội An Đông bị sạt 3.450 m, xâm thực 25-30 m.

Thị sát khu vực bờ biển sạt lở sáng 28/10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu lãnh đạo địa phương phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật căn cơ, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường biển, đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân ven biển.

Dự báo từ ngày 28 đến hết đêm 29/10, tại các xã, phường ở Đà Nẵng tiếp tục mưa to. Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 350 mm; vùng núi mưa 200-300 mm, có nơi trên 450 mm. Từ ngày 30/10, mưa giảm dần, mỗi ngày 20-50 mm.

Nguyễn Đông