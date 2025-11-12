Đào cắt đồi, kè rọ đá khắc phục sạt lở đèo cửa ngõ Đà Lạt

Lâm ĐồngHai tuyến đèo D'ran và Gia Bắc bị sạt lở sau mưa lớn sẽ được đào cắt đồi, gọt mái, đắp taluy và gia cố bằng rọ đá, với tổng vốn hơn 9 tỷ đồng, thi công trong 45 ngày.

Ngày 12/11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục sạt lở đèo D'ran trên quốc lộ 20 và đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28.

Tại khu vực cầu treo, phường Xuân Trường - Đà Lạt, đơn vị thi công sẽ đào cắt phần đồi có nguy cơ trượt, giảm tải khối đất nhằm tránh sụt lún xuống đường, kinh phí khoảng 5 tỷ đồng.

Quả đồi trên đèo D'ran xuất hiện vết nứt sau sạt lở. Ảnh: Khánh Hương

Trên đèo Gia Bắc, xã Sơn Điền (huyện Di Linh cũ), các hạng mục gồm: thu dọn đất đá, gọt mái, đắp ta luy, kè rọ đá, sửa mặt đường, nạo vét cống, làm gờ chắn nước và thay hộ lan, tổng vốn 4,2 tỷ đồng.

Cuối tháng 10, mưa lớn gây sạt lở, nứt nền đường trên đèo D'ran, với quả đồi khoảng 60.000 m3 đất đá bị nứt rộng hơn một mét, kéo dài hàng chục mét. Đèo Gia Bắc cũng bị đất đá vùi lấp, khiến giao thông ách tắc.

Thiên tai còn làm quốc lộ 1 ngập, đèo Đại Ninh sạt lở và tối 1/11, hồ nước do doanh nghiệp xây trên núi ở xã Tuy Phong bị vỡ, cuốn trôi ba người, một bé gái tử vong.

Khánh Hương - Trường Hà