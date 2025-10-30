Quả đồi nứt toác trên đường cửa ngõ Đà Lạt đi Phan Rang

Lâm ĐồngQuả đồi khoảng 60.000 m3 đất đá trên đèo D'ran cửa ngõ Đà Lạt đi Phan Rang nứt toác sau sạt lở, chính quyền phải phong tỏa đoạn đèo hơn 300 m.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến bờ taluy dương đèo D'ran trên quốc lộ 20, đoạn qua phường Xuân Trường - Đà Lạt sạt lở, kéo hàng khối đất đá, cây thông chắn ngang đường.

Khi xử lý sự cố, nhà chức trách ghi nhận mặt đường đèo gần cầu treo bị rạn nứt, có nguy cơ sụt lún; phía bên trên khu vực sạt lở xuất hiện vết nứt nơi rộng nhất khoảng hơn một mét, kéo dài hàng chục mét lên phía trên đỉnh đồi.

Tại vị trí sạt lở, trên đỉnh đồi xuất hiện các vết nứt lớn kéo dài. Ảnh: Khánh Hương

Ông Trương Trung Thắng, Phó giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng, cho biết khối đất đá bị sạt lở khu vực đèo D'ran ước khoảng 60.000 m3. Do khối lượng lớn, địa hình phức tạp, sạt lở có nguy cơ dịch chuyển, nên cần được chuyên gia tư vấn và các bên liên quan đánh giá để đảm bảo an toàn. Sau đó cơ quan chức năng mới lên phương án từng bước hạ dần quả đồi.

Về nguyên nhân, ông Thắng nhận định do mưa lớn kéo dài, đất no nước, kết cấu đất đá quả đồi trở nên yếu đi hình thành cung trượt. Để đảm bảo an toàn cho phương tiện và người, Sở Xây dựng tổ chức cấm phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở, đồng thời đặt biển phân luồng từ chiều 30/10.

Cụ thể, người và xe đi từ Phan Rang (Khánh Hòa) về trung tâm Đà Lạt sẽ di chuyển theo quốc lộ 27 đến ngã ba Phi Nôm, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 20 để tiếp tục đi về phường Xuân Hương – Đà Lạt.

Chiều ngược lại, từ Đà Lạt đi xã D’ran và Phan Rang sẽ đi theo quốc lộ 20 qua đèo Prenn hoặc đèo Mimosa, đến ngã ba Phi Nôm, rẽ trái vào quốc lộ 27 rồi tiếp tục hướng về Phan Rang.

Xe cơ giới giải phóng đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường đèo D'ran. Ảnh: Khánh Hương

Những ngày qua, nhiều tuyến đèo tại Lâm Đồng ghi nhận tình trạng sạt lở đất đá, gây nguy hiểm và ùn tắc giao thông. Tại đèo Đại Ninh (quốc lộ 28B) sáng nay mưa lớn đã khiến một góc đồi sạt lở với hàng chục khối đất đá tràn xuống đường, chặn lối Mũi Né lên Đà Lạt, đây là lần thứ hai trong ba ngày đường đèo này sạt lở. Trong khi Đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 xảy ra hàng loạt điểm sạt lở gây gián đoạn giao thông.

Trường Hà - Khánh Hương