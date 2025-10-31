Quốc lộ 1 qua Phan Thiết ngập gần một mét, giao thông tê liệt

Lâm ĐồngNước lũ từ thượng nguồn đổ về sau đêm mưa lớn khiến quốc lộ 1A đoạn qua phường Hàm Thắng, ngập sâu gần một mét, giao thông tê liệt trưa 31/10.

Đến 12h, CSGT tỉnh Lâm Đồng vẫn đóng tuyến quốc lộ đoạn qua khu vực đầu vòng xoay vào TP Phan Thiết cũ, cấm toàn bộ phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Đoạn ngập kéo dài khoảng 200 m, nhiều nơi nước sâu đến yên xe máy, ôtô nhỏ và xe tải đều không thể di chuyển.

Nước ngập kéo dài trên quốc lộ 1, làm hư hỏng dải phân cách. Ảnh: Việt Quốc

Một số cửa hàng, công ty ven quốc lộ phải thuê thuyền thúng, phao để vận chuyển hàng ra khỏi vùng ngập giao cho khách. Các phương tiện quay đầu được hướng dẫn đi theo đường ven biển để tiếp tục hành trình vào Nam hoặc ra Bắc.

Ông Châu Anh Tuấn, 68 tuổi, ở khu Bến Lội, cho biết sáng ra phố mua cơm, xe máy bị ngập chết máy. "Nước lên nhanh quá, dân ở đây trở tay không kịp, tôi ra mua cơm mà quốc lộ ngập cả xe", ông nói.

Nước dâng cao ở quốc lộ 1 khiến người dân đi lại khó khăn, sáng 31/10. Ảnh: Việt Quốc

Theo người dân, mưa lớn kết hợp việc xả lũ từ hồ thủy lợi Sông Quao ở thượng nguồn khiến khu dân cư ven sông Bến Lội bị ngập nặng. Nước lũ bắt đầu dâng cao từ nửa đêm, nhiều hộ bị cô lập phải chờ lực lượng chức năng ứng cứu.

Trưa nay, chị Nguyễn Hà My cùng hai con nhỏ được CSGT và tình nguyện viên đưa ra đường 19/4 bằng thuyền sup để đến nhà người quen ở Phan Thiết tá túc. "Tưởng nước chỉ lên chút rồi rút, ai ngờ càng lúc càng cao, vợ chồng tôi phải kê đồ, gom quần áo chờ cứu hộ", chị nói.

Gia đình chị Nguyễn Hà My (khu Bến Lội) cùng con nhỏ được lực lượng chức năng chuyển ra khỏi vùng ngập bằng sup, trưa nay. Ảnh: Việt Quốc

Ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng, cho biết hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng, địa phương đang thống kê thiệt hại và triển khai hỗ trợ người dân đến nơi an toàn.

Những ngày qua, mưa lớn khiến nhiều địa bàn ở Lâm Đồng sạt lở, ngập ảnh hưởng cuộc sống người dân. Hôm qua, nước ngập sâu, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua xã Hàm Kiệm đóng đoạn dài 26 km. Trước đó hai ngày, nước sông Lũy dâng cao đến một mét tràn lên quốc lộ 1, giao thông qua xã Lương Sơn (Bình Thuận cũ) tê liệt. Nhiều tuyến đường đèo ở địa bàn sạt lở.

Ngoài ra, mưa lớn còn khiến hơn 1.600 căn nhà bị ngập lụt, hư hỏng; 5.610 ha cây trồng (chủ yếu lúa, rau màu, cây ăn quả) ngập nước và hơn 2.280 gia cầm, vật nuôi bị cuốn trôi.

Khải Nguyên