Sạt lở đất vùi lấp ôtô, hai người thoát nạn

Đà NẵngVạt núi bất ngờ sạt xuống, vùi lấp ôtô đang chạy trên đường Hồ Chí Minh, hai người trong xe may mắn thoát nạn, chiều 17/10.

Mưa lớn ba ngày qua gây sạt lở đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Khâm Đức. Đất đá từ taluy dương sạt xuống, vùi lấp ôtô 7 chỗ. Hai người trong xe mắc kẹt.

Nhận tin báo, Khu Quản lý Đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) đã phối hợp với Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng tổ chức cứu hộ, kéo xe ra khỏi khu vực sạt lở và đưa hai nạn nhân ra ngoài an toàn.

Chiếc xe 7 chỗ có hai người phía trong bị đất đá sạt lở vùi lấp. Ảnh: Nam Em

Trước đó khoảng 5h cùng ngày, cũng trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn 2, xã Phước Thành, xe tải chở hàng đang trên đường về xã Khâm Đức thì bị hàng trăm khối đất đá bất ngờ đổ xuống, vùi lấp hơn nửa thân xe.

Tài xế kịp đạp cửa thoát ra ngoài. Chính quyền xã sau đó huy động xe múc và lực lượng tại chỗ đến san gạt, cứu hộ phương tiện.

Tài xế xe tải may mắn thoát nạn khi đi vào khu vực sạt lở ở xã Phước Thành. Ảnh: Nam Em

Theo Khu Quản lý Đường bộ III, toàn tuyến đường Hồ Chí Minh qua Đà Nẵng có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn, đặc biệt tại khu vực đèo Lò Xo nối Đà Nẵng với Quảng Ngãi. Đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông suốt hai ngày qua, hàng trăm phương tiện bị mắc kẹt.

Các đơn vị chức năng đang khẩn trương khắc phục, song do trời tiếp tục mưa lớn và địa hình hiểm trở, việc thông tuyến gặp nhiều khó khăn.

Từ đêm 25/10 đến nay, khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió đông. Tâm mưa là Đà Nẵng và Huế, lượng mưa trong 24 giờ lên 400-1.000 mm. TP Đà Nẵng có 63 xã, phường, chủ yếu ở tỉnh Quảng Nam cũ, đối diện nguy cơ sạt lở.

Nguyễn Đông