Sạt lở đất vùi lấp hàng chục ngôi nhà, 5 người bị thương

Chiều 29/10, mưa lớn kéo dài gây lũ quét và sạt lở đất tại nhiều xã vùng cao Đà Nẵng, khiến hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp, 5 người bị thương.

Tại xã Trà Giáp, các tuyến đường vào trung tâm xã có 12 điểm sạt lở lớn khiến nhiều thôn bị cô lập. Trưa nay, 9 ngôi nhà ở thôn 2 và 3 bị đất đá vùi lấp, 3 người bị thương nặng. Một người bị cây đổ đè trúng. Do đường bị chia cắt, lực lượng tại chỗ phải dùng cáng khiêng nạn nhân xuống Trung tâm Y tế cấp cứu.

Tại xã Trà Tân, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hồng Lai cho biết sạt lở tại thôn Ngọc Giác khiến anh Nguyễn Thế Diện, 33 tuổi, bị đất đá vùi lấp nửa người, gãy tay và xương sườn. Anh được khiêng bộ đến trạm y tế, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Sáng nay, lũ cuốn hai ngôi nhà ở thôn Ngọc Tu, hai nhà khác có nguy cơ sạt lở. Tổng số nhà bị vùi lấp, cuốn trôi từ ngày 27/10 đến nay ở Trà Tân là 36.

Anh Diện đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Trà Giác, xã Trà Tân. Ảnh: Nam Em

Mưa lớn 4 ngày qua, đất bão hòa nên có nguy cơ sạt lở. Riêng xã Trà Tân có hơn 30 điểm sạt, nhiều đoạn trên quốc lộ 40B bị đất đá tràn xuống gây tắc nghẽn. Các tuyến đường liên thôn, cầu ngầm bị hư hỏng, nhiều khu dân cư bị chia cắt. Tình trạng tương tự xảy ra tại nhiều xã vùng cao như Trà Leng, Trà Đốc, A Vương...

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương, cho biết chiều nay 19 hộ dân thôn Ga’lâu nằm dọc đường Hồ Chí Minh bị đất đá từ taluy dương sạt xuống. Trụ sở UBND xã A Vương (cũ), mặt bằng khu dân cư M’xơi có dấu hiệu sụt lún. Lực lượng chức năng đã sơ tán 64 người về nhà đa năng Trường Tiểu học A Vương và hỗ trợ di dời tài sản khỏi vùng nguy hiểm.

Đến tối 29/10, mưa ở Đà Nẵng chưa dứt. Mực nước tại các xã Lãnh Ngọc, A Vương, Nam Trà My, Thạnh Mỹ, Thượng Đức... tiếp tục dâng cao, nhấn chìm nhiều khu dân cư. 29 xã, phường vùng hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn cũng đang ngập nặng. Lực lượng chức năng tổ chức di dời dân khỏi vùng nguy hiểm.

Nguyễn Đông