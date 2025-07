Sao nhí 'Adolescence' được đề cử Emmy

Owen Cooper, 16 tuổi, là diễn viên trẻ nhất được đề cử Emmy với vai diễn nặng tâm lý trong loạt phim "Adolescene" (Biến cố tuổi thành niên).

Ban tổ chức công bố các đề cử hôm 15/7, trong đó tác phẩm được đề cử ở 13 hạng mục của Phim truyền hình ngắn tập. Diễn viên người Anh Owen Cooper gây chú ý khi tranh giải Nam phụ xuất sắc cho vai diễn Jamie Miller trong series.

Trailer 'Adolescence' trên Netflix Trailer "Adolescence", gồm bốn tập, dành cho khán giả đủ 16 tuổi trở lên. Video: Netflix

Owen Cooper sinh ngày 5/13/2009, tại thị trấn Warrington, phía đông bắc nước Anh. Lúc nhỏ, cậu muốn trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp do hâm mộ câu lạc bộ Liverpool. Sau lần xem The Impossible (2012) - có Tom Holland đóng chính, Cooper quyết định thử sức diễn xuất, học mỗi tuần một buổi tại câu lạc bộ kịch The Drama Mob ở Manchester. Giáo viên Alex Edge nhận định cậu bé có khả năng ứng biến tự nhiên.

Đầu năm 2024, người phụ trách tuyển diễn viên của Adolescence - Shaheen Baig - muốn chọn một gương mặt mới thủ vai Jamie, tạo cơ hội tỏa sáng cho các tài năng trẻ. Trong hơn 500 đơn đăng ký, Cooper nổi bật với đoạn video thử vai, thể hiện hai tình huống: Nhân vật Miller được luật sư tư vấn trước buổi thẩm vấn với cảnh sát, và lúc cậu bé gặp nhà trị liệu tâm lý Briony Ariston (Erin Doherty thủ vai). Sau đó, đạo diễn Philip Barantini mời Cooper tới Manchester để casting trực tiếp với diễn viên kiêm nhà sáng tạo loạt phim - Stephen Graham.

Nội dung xoay quanh cậu bé Jamie, 13 tuổi, bị cáo buộc sát hại bạn cùng lớp. Cuộc sống của thành viên gia đình cậu, nhất là người cha - Eddie Miller (Stephen Graham thủ vai) - bị đảo lộn trong suốt quá trình điều tra. Ban đầu, Cooper nghĩ được chọn vào vai Ryan, bạn thân của nhân vật chính. Nhưng sau đó, diễn viên bất ngờ khi nhà sản xuất thông báo cậu sẽ hóa thân Jamie. Diễn viên có hai tuần để chuẩn bị, học thuộc lời thoại.

Diễn viên nhí Owen Cooper ở buổi ra mắt phim "Adolescene". Ảnh: Netflix

Sau khi ra mắt hồi tháng 3, bộ phim nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng loạt phim tiếng Anh được xem nhiều nhất Netflix toàn cầu, đồng thời trở thành chương trình có lượt xem cao thứ hai mọi thời của nền tảng này, chỉ sau Wednesday. Ngoài Cooper, các diễn viên trong phim nhận đề cử Emmy gồm Stephen Graham, Ashley Walters và Erin Doherty.

Tác phẩm dẫn đầu đề cử Emmy năm nay là Severance (Cắt rời ký ức) của Apple TV+, với 27 hạng mục. Series thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, xoay quanh nhóm nhân viên tại tập đoàn Lumon Industries. Họ phải làm một thủ thuật được gọi là "serverance", khiến họ không còn ký ức nào về thế giới bên ngoài khi đang làm việc và không còn nhớ gì về công việc sau khi rời đi. Theo sau Severance là loạt phim The Studio - kể về những khó khăn trong ngành công nghiệp điện ảnh - với 23 đề cử.

Ở thể loại hài kịch, bộ phim từng thắng giải năm ngoái Hacks được kỳ vọng tái lập chiến thắng. Một số ứng viên khác gồm The Bear và Abbott Elementary.

Theo thể lệ năm nay, diễn viên từng được đề cử hoặc thắng giải sẽ không được xét tranh giải cho mùa sau nếu xuất hiện trong vai khách mời. Ở phần dành cho đạo diễn, thay vì chỉ được gửi một dự án như trước, cá nhân hoặc êkíp có thể tranh giải với nhiều tác phẩm, miễn đó là các chương trình độc lập.

Theo Variety, mùa giải năm nay có một vài yếu tố bất ngờ. Dàn sao White Lotus như Patrick Schwarzenegger, Michelle Monaghan, Sam Nivola và Leslie Bibb không có tên trong đề cử. Pedro Pascal và Bella Ramsey được xướng tên, bất chấp Last of Us mùa hai không được đánh giá cao. Uzo Aduba gây ngạc nhiên khi xuất hiện trong danh sách đề cử với The Residence, dù Netflix đã ngừng sản xuất loạt phim này. Ngoài ra, đạo diễn Martin Scorsese được chọn tranh giải cho vai diễn ngắn trong The Studio.

* Danh sách một số đề cử giải Emmy 2025

Emmy là giải uy tín nhất trong lĩnh vực truyền hình của Mỹ, thuộc "bốn ông lớn" trong nhóm giải thưởng ngành biểu diễn cùng: Oscar (điện ảnh), Grammy (âm nhạc), Tony (kịch). Sự kiện lần đầu tổ chức tháng 1/1949, diễn ra hàng năm, trừ năm 2021 không tổ chức vì đại dịch. Emmy hoãn tổ chức mùa giải năm 2023, dời sang đầu năm nay do bị ảnh hưởng từ làn sóng đình công của các nghệ sĩ Hollywood.

Lễ trao giải lần thứ 77 sẽ diễn ra vào ngày 14/9, trực tiếp trên đài ABC, do Nate Bargatze dẫn chương trình. Theo Hollywood Reporter, trước khi công bố danh sách đề cử, ban tổ chức tiếp nhận hơn 600 series đăng ký tham gia. Năm ngoái, series Shogun về những cuộc chiến ở Nhật Bản thời phong kiến nhận bốn giải, trong đó có Phim chính kịch xuất sắc.

Quế Chi (theo Variety, Hollywood Reporter)