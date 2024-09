'Shogun' thắng bốn giải Emmy 2024

Series "Shogun" về thời chiến Nhật Bản nhận bốn giải Emmy 2024, trong đó có Phim chính kịch xuất sắc.

Sáng 16/9 (giờ Hà Nội), tác phẩm đoạt bốn trong số 25 đề cử, gồm Phim chính kịch xuất sắc, Nam - nữ chính xuất sắc của loạt phim chính kịch (Hiroyuki Sanada - Anna Sawai) và Đạo diễn xuất sắc thể loại phim chính kịch (Frederick E. O. Toye).

Trailer 'Shogun' Trailer "Shogun", ra mắt hồi tháng 2 trên nền tảng FX. Theo ứng dụng theo dõi người xem Samba TV, tác phẩm được phát trực tuyến nhiều nhất trên mọi nền tảng từ ngày 26/2 đến 3/3. Video: FX

Biên kịch Justin Marks và diễn viên Hiroyuki Sanada cảm ơn êkíp người Nhật và Mỹ. Đạo diễn Frederick E. O. Toye gửi lời tri ân đến bốn đạo diễn gạo cội, gồm David Lean, Alfred Hitchcock, Akira Kurosawa và Robert Wise. "Tôi vinh dự khi được mời tham gia với đội ngũ diễn viên tuyệt vời", anh nói trong bài phát biểu nhận giải.

Loạt phim gây sốt toàn cầu, nhận 99% điểm "tươi" trên trang đánh giá Rotten Tomatoes. Nội dung lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn James Clavell, đặt bối cảnh trước trận chiến Sekigahara năm 1600.

Thời điểm đó, người cai trị tối cao qua đời, còn người thừa kế quá nhỏ. Trước khi mất, ông giao năm vị lãnh chúa, trong đó có Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada đóng), thành lập hội đồng nhiếp chính để cai quản đất nước cho đến khi người thừa kế trưởng thành. Bên ngoài, họ phụng sự di nguyện, phò tá người kế vị, nhưng thực chất chờ thời cơ trở thành Shogun (Tướng quân) để nắm giữ quyền lực tối cao.

Anna Sawai - thắng giải Nữ chính xuất sắc của loạt phim chính kịch Emmy 2024 - trong "Shogun". Ảnh: FX

Giới chuyên môn đánh giá series là phiên bản Game of Thrones của phương Đông khi truyền tải tinh thần võ sĩ đạo, thể hiện sự phức tạp của xã hội Nhật Bản thời phong kiến. Ở bản phim năm 2024, vai trò của các nhân vật người Nhật được thể hiện có chiều sâu, cho thấy mưu trí của nhân vật chính, thay vì thiên về góc nhìn của người phương Tây như ở phiên bản truyền hình năm 1980.

Tác phẩm được xem là ứng viên "nặng ký" cho giải Quả Cầu Vàng 2025. Sau thành công của phần đầu, nhà sản xuất hiện phát triển mùa thứ hai và ba. Trang Asian Movie Pulse viết: "Shogun là series tuyệt vời, bám sát tinh thần tiểu thuyết gốc và là tác phẩm mọi người đều nên xem". Tờ The Australian nhận xét: "Phần mở đầu ấn tượng, kỹ thuật dàn cảnh, diễn xuất, phục trang hoàn hảo, giúp khán giả hiểu rõ về xã hội Nhật Bản thời phong kiến".

Diễn viên chính "Shogun" Hiroyuki Sanada cùng với dàn diễn viên và đoàn làm phim nhận giải Phim truyền hình chính kịch xuất sắc ở Emmy 2024. Ảnh: AFP

Trước đó, ở lễ trao giải Creative Arts Emmys hôm 10/9, loạt phim giành được 14 giải thưởng, được giới chuyên môn kỳ vọng đạt chiến thắng lớn trong các hạng mục của phim truyền hình chính kịch.

Ngoài Shogun, series Baby Reinder giành bốn giải trong số 11 đề cử, gồm Phim ngắn tập/một tập xuất sắc, Biên kịch xuất sắc phim ngắn tập/một tập (Richard Gadd), nam chính (Richard Gadd) và nữ phụ (Jessica Gunning).

Trong bài phát biểu nhận giải Phim ngắn tập/một tập xuất sắc, Richard Gadd cảm ơn cha mẹ vì đã yêu thương và ủng hộ anh. "Cha mẹ từng khuyên tôi: 'Hãy làm theo tiếng gọi của trái tim và mọi thứ sẽ đâu vào đấy'. Tôi nghĩ đó là lời khuyên hữu ích", nghệ sĩ nói.

Trailer 'Baby Reindeer' Trailer "Baby Reindeer", gồm bảy tập, ra mắt hôm 11/4. Tác phẩm thu hút khoảng 60 triệu lượt xem trong tháng đầu tiên chiếu trên Netflix. Video: Netflix

Baby Reindeer do Richard Gadd sáng tạo kiêm đóng chính, ra mắt toàn cầu hồi tháng 4 và nhanh chóng trở thành loạt phim gây sốt trên Netflix. Gadd thủ vai Donny Dunn, xoay quanh quá trình từ nhân viên pha chế trở thành diễn viên hài. Một ngày, anh vô tình gặp và bắt chuyện với Martha, từ đó cô gửi cho Donny 41.071 email, 350 giờ thư thoại, 744 dòng tweet, 46 tin nhắn trên Facebook và 106 trang thư. Trang IGN cho rằng Baby Reindeer là một trong những loạt phim phải xem trong năm nay, giúp nâng tầm các series gốc của Netflix.

Tại Emmy 2024, Shogun dẫn đầu với 25 đề cử, theo sau là The Bear với 23 đề cử, Only Murders in the Building (21 đề cử) và True Detective: Night Country (19 đề cử). Những tác phẩm đáng chú ý khác gồm 17 đề cử cho Fallout, 11 đề cử cho Baby Reindeer và sáu đề cử cho The Gilded Age.

Trang Variety nhận xét mùa giải năm nay đáng nhớ với kênh truyền hình trả tiền của Mỹ FX vì có nhiều tác phẩm tranh giải. Ngoài Shogun, The Bear của hãng này thắng bốn giải trong các hạng mục phim hài. Phần hai series đánh dấu lần thứ hai diễn viên Jeremy Allen White thắng giải diễn xuất. Ở giải Creative Arts Emmys, tác phẩm thắng bảy hạng mục, phá kỷ lục của chính mình về số lần đoạt giải Primetime Emmy nhiều nhất của loạt phim hài.

Trailer 'The Bear' Trailer "The Bear". Video: FX

Năm nay, ban tổ chức tôn vinh sự đa sắc tộc ở Hollywood. Anna Sawai trở thành diễn viên gốc Á đầu tiên giành giải Nữ chính xuất sắc của loạt phim chính kịch. Emmy Liza Colón-Zayas là người Mỹ Latinh đầu tiên giành chiến thắng ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc của phim hài. Cô cho biết chưa chuẩn bị bài phát biểu vì không nghĩ mình có thể cạnh tranh giải thưởng với những người được đề cử khác như Meryl Streep, Sheryl Lee Ralph và Carol Burnett.

Trên sân khấu, diễn viên gốc Colombia John Leguizamo cho biết đã mua bài quảng cáo trên tờ New York Times để kêu gọi những người bỏ phiếu cho giải Emmy ghi nhận các ứng viên da màu. "Sự hiện diện của những nghệ sĩ đa dạng sắc tộc trong tối nay khiến tôi hạnh phúc", ông nói trước khi giới thiệu Cris Abrego, người Mỹ Latinh đầu tiên làm chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Quốc gia Mỹ.

Ở bài phát biểu nhận giải Governors Award - giải thưởng tôn vinh thành tựu trọn đời và những đóng góp cho truyền hình, biên kịch Greg Berlanti vinh danh những người tiên phong đại diện cho cộng đồng LGBTQ+ trên truyền hình.

Bên cạnh đó, ngôi sao series Happy Days (1974-1984) - Ron Howard và Henry Winkler - tái hợp trên sân khấu Emmy, kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt bộ phim hài kịch tình huống. Các nghệ sĩ Dulé Hill, Allison Janney, Janel Moloney, Richard Schiff và Martin Sheen cũng dành lời tri ân 25 năm ra mắt bộ phim về chủ đề chính trị The West Wing (1999-2006) của đài NBC.

Ban tổ chức còn cho phát đoạn video điểm qua các nghệ sĩ qua đời năm 2024, xen lẫn màn trình diễn ca khúc I Am Not Okay của ngôi sao nhạc đồng quê Jelly Roll. Trước khi bắt đầu tiết mục, nghệ sĩ cho biết hy vọng bài hát có thể giúp xua đi những khó khăn và mất mát của mọi người.

>>> Danh sách thắng giải Emmy lần thứ 76

Emmy là giải uy tín nhất trong lĩnh vực truyền hình của Mỹ, thuộc "bốn ông lớn" trong nhóm giải thưởng ngành biểu diễn cùng: Oscar (điện ảnh), Grammy (âm nhạc), Tony (kịch). Sự kiện lần đầu tổ chức tháng 1/1949, diễn ra hàng năm, trừ năm 2021 không tổ chức vì đại dịch. Emmy hoãn tổ chức mùa giải năm 2023, dời sang đầu năm nay do bị ảnh hưởng từ làn sóng đình công của các nghệ sĩ Hollywood. Lễ trao giải do hai cha con Eugene và Dan Levy - đóng series Schitt's Creek (2015-2020), dẫn chương trình.

Quế Chi