Diễn viên 16 tuổi vụt thành sao nhờ 'Adolescence'

Owen Cooper, 16 tuổi, gây chú ý ở lần đầu chạm ngõ phim ảnh với series "Adolescence" nhờ khả năng diễn tả tâm lý tuổi vị thành niên.

Hồi tháng 3, Cooper ra mắt với vai Jamie Miller, cậu bé 13 tuổi bị buộc tội giết bạn cùng lớp trong loạt phim Adolescence. Vai diễn được giới chuyên môn và khán giả khen ngợi. Qua ánh mắt, cử chỉ run rẩy và những khoảnh khắc im lặng, Cooper mang đến hình ảnh một thiếu niên vật lộn với những tổn thương và xung đột nội tâm. Evening Standard viết: "Màn trình diễn xuất sắc của một diễn viên nhỏ tuổi".

Trailer 'Adolescence' trên Netflix Trailer "Adolescence", gồm bốn tập, dành cho khán giả đủ 16 tuổi trở lên. Phim phát sóng trên nền tảng Netflix ngày 13/3. Video: Netflix

Đầu năm 2024, người phụ trách tuyển diễn viên Shaheen Baig muốn chọn một gương mặt mới thủ vai Jamie, tạo cơ hội tỏa sáng cho các tài năng trẻ. Trong hơn 500 đơn đăng ký, Cooper nổi bật với đoạn video thử vai, thể hiện hai tình huống: Nhân vật Miller được luật sư tư vấn trước buổi thẩm vấn với cảnh sát, và lúc cậu bé gặp nhà trị liệu tâm lý Briony Ariston (Erin Doherty thủ vai). Sau đó, đạo diễn Philip Barantini mời Cooper tới Manchester để casting trực tiếp với diễn viên kiêm nhà sáng tạo loạt phim - Stephen Graham.

Ban đầu, Cooper nghĩ được chọn vào vai Ryan, bạn thân của nhân vật chính. Nhưng sau đó, diễn viên bất ngờ khi nhà sản xuất thông báo cậu sẽ hóa thân Jamie. Diễn viên có hai tuần để chuẩn bị, học thuộc lời thoại.

Giai đoạn ghi hình diễn ra trong ba tháng, từ tháng 7 đến tháng 10/2024. Do trùng thời gian nghỉ hè, gia đình tạo điều kiện cho Cooper sắp xếp việc học để đóng phim. Trên trường quay, êkíp thuê một gia sư kèm cặp diễn viên. Cha mẹ cậu thay phiên đến phim trường chăm sóc, quan sát con.

Diễn viên Owen Cooper. Ảnh: Stefan Bertin

Mỗi tập có thời lượng khoảng một tiếng, quay liền mạch không cắt cảnh. Điều này gây áp lực cho cả những người có kinh nghiệm. Để bộc lộ trọn vẹn vai Jamie, Owen Cooper tìm đến sự giúp đỡ từ các diễn viên kỳ cựu trong đoàn.

Êkíp không quay bốn tập theo trình tự thời gian. Trong đó, tập ba là ngày đầu tiên Cooper ghi hình, có đoạn nhân vật đập bàn, hét vào mặt cô Briony. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người ấn tượng với phân đoạn, bình luận: "Diễn viên tuyệt vời. Cậu ấy có thể nhớ được nhiều lời thoại, nhập vai lôi cuốn", "Cooper thật sự có tài, mong cậu bé phát huy trong những dự án sắp tới".

Nhiều bạn diễn đánh giá cao tài năng của Cooper. Trên Independent, Stephen Graham nói: "Dự án này gây áp lực về mọi mặt, nhưng chúng tôi đã chọn Owen, một người không có kinh nghiệm. Và quyết định này rất đúng đắn, mở ra cơ hội phát triển cho cậu bé". Diễn viên Erin Doherty cho biết: "Cậu ấy cố gắng rất nhiều cho vai diễn. Tôi tự hào khi màn thể hiện của Cooper được nhiều người ca ngợi".

Owen Cooper trong phim "Adolescence". Ảnh: Netflix

Owen Cooper sinh ngày 5/13/2009, tại thị trấn Warrington, phía đông bắc nước Anh. Lúc nhỏ, cậu muốn trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp do hâm mộ câu lạc bộ Liverpool. Sau lần xem The Impossible (2012) - có Tom Holland đóng chính, Cooper quyết định thử sức diễn xuất, học mỗi tuần một buổi tại câu lạc bộ kịch The Drama Mob ở Manchester. Giáo viên Alex Edge nhận định cậu bé có khả năng ứng biến tự nhiên.

Sau Adolescence, Cooper "lọt mắt xanh" của nhiều nhà sản xuất. Hồi tháng 3, cậu được chọn đóng vai Heathcliff lúc nhỏ, trong phim chuyển thể tiểu thuyết Wuthering Heights (Đồi gió hú), sẽ ra mắt năm 2026. Diễn viên hoàn thành vai diễn trong Film Club, có sự góp mặt của Aimee Lou Wood và Ralph Davis, dự kiến phát sóng cuối năm nay.

Quế Chi (theo Variety, Liverpool Echo, Today)