Sao Hollywood kỷ niệm Valentine

Hôm 14/2, Victoria Beckham đăng tải nhiều hình ảnh của vợ chồng cô trên Instagram cá nhân, từ thời hai người mới yêu nhau cho đến lúc cùng nhau xây dựng gia đình. Vào tối cùng ngày, cặp sao diện đồ đi hẹn hò. Victoria mặc chiếc đầm đỏ ôm sát, kết hợp giày cao gót cùng tông. David đứng phía sau, diện tuxedo đen với áo sơ mi trắng. Ảnh: Instagram Victoria Beckham
Dịp này, cựu danh thủ vào bếp cắt tỉa dâu tây thành hình hoa hồng, phủ chocolate lên những trái dâu. Video: Instagram Victoria Beckham
Meghan Markle đăng ảnh chồng - Harry, công tước xứ Sussex - kỷ niệm ngày lễ Tình nhân bằng cách chia sẻ hình ảnh hiếm hoi của con út trên Instagram.
Trên tạp chí Harper's Bazaar cuối năm ngoái, Meghan cho biết Harry yêu vợ cuồng nhiệt sau nhiều năm cưới, khơi dậy sự hồn nhiên trong cô. Harry và Meghan cưới năm 2018, có một trai một gái. Hiện gia đình sống tại biệt thự trị giá 14,6 triệu USD tại California (Mỹ). Chuyện tình cả hai bắt đầu từ năm 2016, nhờ một người bạn chung giúp đỡ. Ảnh: Instagram Meghan Markle
Cậu út nhà Beckham đăng tải chuyện hẹn hò với ca sĩ Jackie Apostel - hơn Cruz Beckham 10 tuổi. Cruz gọi Jackie là "một nửa" của anh, đồng thời gửi lời chúc Valentine đến khán giả.
Cả hai công khai hẹn hò hồi tháng 6/2024, từ đó cô luôn đồng hành bạn trai trong nhiều sự kiện. Jackie dự tiệc và đi du lịch cùng gia đình Beckham. Cô thường nhận lời khen nhan sắc từ mẹ của người yêu. Ảnh: Instagram Cruz Beckham
Dua Lipa xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Berlin để cùng vị hôn phu Callum Turner tham dự buổi ra mắt phim Rosebush Pruning có anh đóng chính. Theo Variety, sự góp mặt của ca sĩ thu hút sự chú ý trên thảm đỏ, cả hai trao nhau cử chỉ tình cảm trước ống kính.
Giọng ca đoạt giải Grammy và Callum Turner xuất hiện cùng nhau lần đầu vào tháng 1/2024, công khai tình cảm vào tháng 6 cùng năm. Một năm sau trên tạp chí Vogue (Anh), cô xác nhận đính hôn, cho biết chiếc nhẫn cầu hôn do bạn trai thiết kế. Ảnh: Whoopsee
Theo E! News, dù từng nói ly thân từ năm 2016, Will Smith và Jada Pinkett Smith vẫn xây dựng gia đình cùng nhau. Năm nay, Will Smith chuẩn bị bộ gối in hình các thành viên gồm Jada, các con Jaden, Willow, Trey và cả anh. Trên tín năng Instagram Stories, Jada gửi lời cảm ơn đến chồng cũ.
Cặp diễn viên kết hôn năm 1997 sau khi quen trên trường quay The Fresh Prince of Bel-Air. Thời điểm ấy, tài tử đã cưới Sheree Zampino, có con trai hai tuổi. Một năm sau, anh ly dị vợ, công khai hẹn hò Jada. Năm 2022, Will Smith từng đánh Chris Rock vì trêu chọc kiểu tóc trọc đầu của Jada trong lễ trao giải Oscar. Video: Instagram Jada Pinkett Smith
Trên trang cá nhân, diễn viên Eva Mendes mặc áo thun in hình phim Project Hail Mary, có chồng cô - tài tử Ryan Gosling - đóng chính, sẽ ra mắt toàn cầu cuối tháng 3. Cô cho biết đây là món quà Valentine dành cho anh.
Hai người gặp nhau lần đầu vào tháng 8/2011 khi quay The Place Beyond The Pines, sau đó hẹn hò và được cho bí mật kết hôn năm 2018. Năm 2022, Eva xác nhận tình trạng hôn nhân trên chương trình Today của kênh Channel 9 Australia. Hiện cặp sao có hai con gái. Ảnh: Instagram Eva Mendes
Sau khi vướng tin đồn chia tay vào năm ngoái, ca sĩ nhạc đồng quê Blake Shelton khẳng định sự bền chặt với Gwen Stefani, thành viên nhóm No Doubt, bằng bài viết trên mạng xã hội X.
Gwen Stefani và Blake Shelton được xem là một trong những cặp đẹp nhất của Hollywood. Hai người quen năm 2014 khi cùng giữ ghế huấn luyện viên tại cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc The Voice Mỹ. Năm 2015, Gwen Stefani chia tay Gavin Rossdale sau 13 năm bên nhau. Cả hai ly hôn ồn ào vì Rossdale ngoại tình với bảo mẫu của gia đình. Cùng năm, Blake Shelton kết thúc cuộc hôn nhân với Miranda Lambert. Năm 2021, hai người tổ chức đám cưới tại nhà riêng. Ảnh: X Blake Shelton
Kylie Jenner, người yêu tài tử Timothée Chalamet, tự tặng móc khóa túi xách đính kim cương hình logo thương hiệu mỹ phẩm của cô nhân dịp Valentine.
Cô gây chú ý nhờ lối sống xa hoa trong đế chế nhà Kardashian, thành công với thương hiệu mỹ phẩm tự sáng lập. Theo PageSix, Kylie yêu Timothée từ tháng 4/2023, thường xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn của Hollywood. Họ dùng màu sắc, chất liệu của trang phục để ngầm xác nhận sự gắn bó. Trước đó, cô có hai con với rapper Travis Scott. Ảnh: Instagram Kylie Jenner
Tom Brady - tiền vệ bóng bầu dục NFL - dành trọn ngày Valentine để ở bên các con trong chuyến trượt tuyết tại Thụy Sĩ. Anh viết trên trang cá nhân: "Bố yêu ba con rất nhiều và trân trọng hành trình chúng ta cùng trải qua. Từ sân bóng rổ đến những sườn núi tuyết và những nơi khác, các con luôn làm cho mỗi ngày của bố trở nên ý nghĩa".
Tom có một con riêng Jack với bạn gái cũ Bridget Moynahan. Anh từng kết hôn siêu mẫu Gisele Bündchen đầu năm 2009, có hai con Benjamin, Vivian. Gần đây, anh được bắt gặp có những cử chỉ thân mật với nhà sáng tạo nội dung Alix Earle, kém anh 23 tuổi, tại một bữa tiệc trước vòng chung kết bóng bầu dục Super Bowl. Ảnh: Instagram Tom Brady
Cát Tiên