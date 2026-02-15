Sao Hollywood kỷ niệm Valentine

Cậu út nhà Beckham đăng tải chuyện hẹn hò với ca sĩ Jackie Apostel - hơn Cruz Beckham 10 tuổi. Cruz gọi Jackie là "một nửa" của anh, đồng thời gửi lời chúc Valentine đến khán giả.

Cả hai công khai hẹn hò hồi tháng 6/2024, từ đó cô luôn đồng hành bạn trai trong nhiều sự kiện. Jackie dự tiệc và đi du lịch cùng gia đình Beckham. Cô thường nhận lời khen nhan sắc từ mẹ của người yêu. Ảnh: Instagram Cruz Beckham