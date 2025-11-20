Meghan Markle: 'Không ai yêu tôi nhiều như Harry'

Meghan Markle cho biết chồng - Harry, công tước xứ Sussex - yêu vợ cuồng nhiệt sau nhiều năm cưới, khơi dậy sự hồn nhiên trong cô.

Ngày 19/11, tạp chí Harper's Bazaar công bố Meghan Markle là gương mặt trang bìa tháng 11 và có bài phỏng vấn cựu diễn viên về cuộc sống hiện tại. Chồng cô - Harry, công tước xứ Sussex - được nhắc đến trong cuộc trò chuyện.

Khi nhắc đến Harry, Meghan thường gọi anh là H, cho biết chồng vẫn yêu cô "mãnh liệt, trọn vẹn" sau bảy năm kết hôn. "Trên thế gian này, chẳng ai yêu tôi nhiều như anh ấy. Vì vậy, tôi biết anh luôn ủng hộ tôi", cô nói về chồng.

Vợ chồng công tước xứ Sussex - Harry và Meghan - tham gia một sự kiện ở Santa Barbara năm 2023. Ảnh: The Archewell Foundation

Harry và Meghan cưới năm 2018, có một trai một gái. Hiện gia đình sống tại biệt thự trị giá 14,6 triệu USD tại California. Chuyện tình bắt đầu từ năm 2016, nhờ một người bạn chung giúp đỡ. Trong phim tài liệu Harry & Meghan (2022), hoàng tử Harry tiết lộ bị Meghan thu hút khi thấy hình cô chụp cùng bạn của họ trên Snapchat. Không lâu sau, anh nhắn tin với cô qua Instagram, hẹn cùng đi xem giải quần vợt Wimbledon tại London. Cả hai nảy sinh tình cảm sau cuộc hẹn, quyết định yêu xa vì Harry sống tại Anh còn Meghan ở Mỹ.

Theo Meghan Markle, sức hấp dẫn của chồng một phần nằm ở "sự ngây thơ, tinh nghịch như trẻ nhỏ", khơi dậy điều tương tự trong cô. Meghan áp dụng tinh thần này vào mọi khía cạnh cuộc sống. "Kể cả khi kinh doanh, tôi muốn được vui chơi, khám phá và sáng tạo", cô nói thêm.

Trailer Harry & Meghan Trailer phim tài liệu "Harry & Meghan". Video: Netflix

Hiện Meghan điều hành thương hiệu phong cách sống As Ever, bán mứt, trà và nến thơm. Trên People tháng 3, cô cho biết chồng rất vui khi thấy vợ khởi nghiệp trở lại. 11 năm trước, cô từng lập blog The Tig để chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn, du lịch, thời trang và làm đẹp, duy trì đến năm 2017. Thời điểm nền tảng còn hoạt động, người đẹp đã gặp chồng tương lai.

Đến nay, Harry vẫn nhìn vợ bằng "ánh mắt lấp lánh" mỗi khi thấy cô làm những việc lúc hai người mới gặp nhau. Điều này khiến Meghan cảm thấy "như đang trải qua một tuần trăng mật lần nữa". Cô nói với People: "Mọi thứ y hệt thuở ban đầu khi anh nhìn tôi viết lách, soạn thư, chỉnh sửa từng chi tiết và đắm mình vào công việc. Tôi nghĩ anh thích ngắm tôi làm việc cũng nhiều như tôi yêu cả quá trình sáng tạo".

Meghan diện thiết kế của Dior trên trang bìa tạp chí thời trang. Ảnh: Harper's Bazaar

Meghan Markle sinh năm 1981 tại California, Mỹ, tốt nghiệp đại học Northwestern năm 2003. Trước khi yêu Harry, cô đóng vai phụ trong một số bộ phim truyền hình, nổi bật nhất là series Suits. Năm 2020, vợ chồng cô thông báo rời hoàng gia dẫn đến việc Harry bị cắt mọi tước vị trong quân đội trừ tước hiệu Công tước xứ Sussex.

Tại Mỹ, cặp sao triển khai các dự án phim tài liệu với Netflix. Riêng Meghan, cô thử sức nhiều công việc như làm người dẫn chương trình podcast, viết sách thiếu nhi, kinh doanh, quay show phong cách sống nhưng không được đánh giá cao. Đầu tháng 11, truyền thông quốc tế đưa tin Meghan trở lại nghề diễn sau tám năm vắng bóng, tự đóng chính mình trong phim Close Personal Friends.

Phương Thảo (theo Harper's Bazaar, People)