Vợ chồng Will Smith đã ly thân bảy năm

Jada Pinkett - vợ Will Smith - lần đầu tiết lộ cô và chồng ly thân từ năm 2016 đến nay.

Trong một đoạn video giới thiệu chương trình khung giờ vàng sắp phát sóng của đài NBC News hôm 11/10, Jada Pinkett Smith nói trước đây không công khai việc chia tay vì chưa sẵn sàng. Hiện hai người chưa làm thủ tục ly hôn. "Chúng tôi vẫn đang cố tìm cách giải quyết chuyện này, coi nhau là đối tác", nghệ sĩ nói.

Jada cho biết hôn nhân tan vỡ vì nhiều vấn đề. Cả hai đều kiệt sức vì cố gắng duy trì tình cảm, từng hứa không bao giờ để chuyện ly hôn xảy ra.

Vợ chồng Will Smith ở Oscar 2022 (Video: BlackTree TV) Vợ chồng Will Smith trên thảm đỏ Oscar 2022. Video: ABC

Cuộc hôn nhân từng được giới truyền thông chú ý khi Jada thừa nhận ngoại tình. Tháng 7/2020, ca sĩ August Alsina nói có quan hệ tình cảm với Jada, sau đó cô xác nhận với chồng về sự việc, trên series talk show Red Table Talk.

Cô biết Alsina từ năm 2019, sau đó thường tâm sự về vấn đề liên quan sức khỏe tinh thần. Từ chỗ đồng cảm, Jada dần yêu ca sĩ kém 19 tuổi. Thời điểm đó, cô và Will Smith gặp trục trặc. Sau một thời gian, mối tình lệch tuổi tan vỡ, Jada làm hòa với chồng.

Sau ồn ào năm 2020, cả hai tiếp tục giữ mối quan hệ bạn đời, đối tác. Năm 2022, Will Smith từng đánh Chris Rock vì trêu chọc kiểu tóc trọc đầu của Jada trong lễ trao giải Oscar. Theo People hôm 11/10, Jada nghĩ đó là một vở kịch, cho đến khi Will Smith trở lại chỗ ngồi sau cú tát, cô mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Diễn viên người Mỹ kết hôn Will Smith năm 1997 sau khi quen trên trường quay The Fresh Prince of Bel-Air. Thời điểm ấy, tài tử đã cưới Sheree Zampino, có con trai hai tuổi. Một năm sau, anh ly dị vợ, công khai hẹn hò Jada.

Jada Pinkett (trái) và Will Smith trong tiệc chiêu đãi của Vanity Fair sau Oscar 2022. Ảnh: Arturo Holmes

Jada Pinkett, 52 tuổi, lớn lên ở Baltimore. Cô trở nên nổi tiếng sau vai diễn trong phim hài hành động A Low Down Dirty Shame năm 1994 của Keenen Ivory Wayans. Các bộ phim nổi tiếng của cô là The Nutty Professor, Set It Off, The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions. Hai con của họ - Jaden và Willow - đều nối nghiệp cha mẹ trong ngành giải trí.

Will Smith, 55 tuổi, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Theo Forbes, anh là một trong những ngôi sao điện ảnh thành công nhất với hơn 20 phim vượt mốc trăm triệu USD. Anh cũng từng được biết đến với vai trò rapper, giành bốn giải Grammy. Năm ngoái, tài tử giành giải Oscar Nam chính xuất sắc với vai diễn trong King Richard. Tài tử bị cấm tham dự Oscar trong 10 năm tới sau vụ tát Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải.

Quế Chi