Sao Hollywood kiếm 1 triệu USD từ thiện khi chạy FM sub4

Nam diễn viên Ashton Kutcher đạt cả mục tiêu quyên tiền từ thiện và thành tích sub4 ngay lần đầu chạy thi 42,195km ở New York City Marathon.

Trả lời phỏng vấn trước giải, tài tử 44 tuổi người Mỹ tiết lộ anh có hai mục tiêu khi dự New York City Marathon ngày 6/11. Đầu tiên, anh muốn hoàn thành cuộc thi và kêu gọi cộng đồng quyên góp ít nhất 1 triệu USD cho Thorn - tổ chức từ thiện của cá nhân Kutcher. Sau đó, nam diễn viên này muốn về đích với thời gian dưới 4 tiếng (sub4).

Và Kutcher đã đạt cả hai mục tiêu. Ở khía cạnh thể thao, anh không chỉ hoàn thành phần thi full marathon (42,195km) mà còn đạt 3 giờ 54 phút 1 giây, với pace trung bình 5:33, tức 5 phút 33 giây cho mỗi kilomet. Thông số này giúp Kutcher đứng thứ 8.139 trong tổng số 47.743 runner tranh tài - kết quả được xem là ấn tượng với người lần đầu dự một giải marathon.

Ashton Kutcher trên đường chạy New York City Marathon 2022 ngày 6/11. Ảnh: NY Times

Kutcher đồng thời vượt mốc 1 triệu USD từ thiện mà anh đặt ra trước giải, với 1 triệu 16.541,02 USD đổ về tài khoản. Toàn bộ khoản tiền này sẽ được nam diễn viên đưa vào chương trình hỗ trợ chống lạm dụng tình dục trẻ em của Thorn.

Kutcher, chạy bằng một đôi Nike Alphafly tím - hồng, hoàn thành nửa đầu phần thi (21,0975 km) trong 1 giờ 51 phút 19 giây. Nhưng giống nhiều runner mới lần đầu chạy marathon, diễn viên này xuống sức và chạy hết 2 giờ 2 phút 42 giây ở nửa cuối quãng đường.

Kutcher có tập chạy bộ, nhưng chỉ từ 6 đến 8km, xem đó như một biện pháp bổ trợ cho tập gym. Dù vậy, anh có ý định thử thách bản thân bằng cách chạy marathon ít nhất một lần trong đời. Covid-19 nổ ra, với những hệ lụy to lớn về sức khỏe cộng đồng, thôi thúc anh sớm hiện thực hóa ý định này. Kutcher bắt đầu tập chạy dài hơn, với các mốc 10km, rồi nâng dần lên 21km và trên 21km.

Ashton Kutcher sau khi hoàn thành phần thi ở New York City Marathon 2022. Ảnh: Twitter / @kuperhale

"Thay đổi lớn nhất mà tôi phải thích ứng khi chuyển sang tập chạy dài là chuyển trọng tâm các nhóm cơ từ phần thân trên xuống thân dưới", anh kể trên chương trình Entertainment Tonight. Kutcher cũng tiết lộ vợ - diễn viên Mila Kunis - luôn ủng hộ anh hết mình trong việc chinh phục thử thách marathon.

Kutcher là một trong ba đại diện show-biz hiếm hoi chạy sub4 thành công tại New York Marathon 2022. Matt James - MC truyền hình từng dẫn chương trình The Bachelor - đạt thành tích tốt nhất với 3 giờ 46 phút 45 giây. Anh đạt kết quả ấn tượng này một phần nhờ được dẫn tốc bởi Shalane Flanagan - nhà vô địch New York City Marathon 2017. Người nổi tiếng còn lại đạt sub4 ngày 6/11 là Casey Neistat, YouTuber và nhà làm phim, với 3 giờ 54 phút 28 giây.

Chelsea Clinton - con gái của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton - hoàn thành cuộc thi sau 4 giờ 20 phút 34 giây. Thành tích này chậm hơn 20 phút so với thông số 3 giờ 59 phút 9 giây cô đạt được khi lần đầu chạy New York City Marathon năm ngoái.

Chelsea Clinton, nhìn vào điện thoại của mẹ - bà Hillary Clinton - sau khi hoàn thành cuộc thi. Ảnh: NY Times

New York City Marathon được tổ chức thường niên, lần đầu vào năm 1970. Giải bị hủy năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tổ chức trở lại năm 2021 nhưng với quy mô hạn chế. Năm nay giải có hơn 50.000 VĐV tham gia. VĐV Kenya 34 tuổi Evans Chebet về nhất nam với 2 giờ 8 phút 41 giây. Đồng hương của Chebet, Sharon Lokedi, 28 tuổi, vô địch nữ với 2 giờ 23 phút 23 giây.

Kỷ lục thành tích của New York City Marathon hiện là 2 giờ 5 phút 6 giây ở cuộc đua của nam, do Geoffrey Mutai lập từ năm 2005. Kỷ lục nữ của giải thuộc về Margaret Okayo với 2 giờ 22 phút 31 giây lập năm 2003.

Nhật Tảo