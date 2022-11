Elite Brazil hai lần đổ gục khi đua marathon

MỹSau sự cố ở Olympic Tokyo 2020, Daniel Do Nascimento lại "đụng tường" khi đua vô địch nam ở New York City Marathon ngày 6/11.

Do Nascimento bứt lên dẫn đầu ngay từ khi xuất phát. Chân chạy Brazil hoàn thành nửa đầu quãng đường đua của New York City Marathon trong 1 giờ 2 phút 22 giây.

Do Nascimento lên dẫn đầu đoàn đua ngay sau xuất phát....

... rồi bứt xa, bỏ cách nhóm bám đuổi hơn 2 phút khi vào nửa sau cuộc đua. Ảnh: AP

Khởi đầu ấn tượng khiến anh được chờ đợi sẽ phá sâu kỷ lục của giải vốn tồn tại suốt 17 năm qua - 2 giờ 5 phút 6 giây do Geoffrey Mutai lập từ năm 2005. Bản thân Do Nascimento cũng từng đạt kỷ lục cá nhân (PR) tốt hơn mốc thành tích này, với 2 giờ 4 phút 51 giây khi về đích thứ ba tại Seoul Marathon ngày 17/4.

Nhưng Do Nascimento chỉ giữ được pace 2:57 (2 phút 57 giây mỗi kilomet) cùng ưu thế bỏ cách nhóm bám đuổi hơn 2 phút tới kilomet thứ 24, rồi bắt đầu chạy chậm lại. Tới kilomet thứ 29, anh mất gần 20 giây để ghé một nhà vệ sinh dọc đường. Ở khoảng kilomet 32, Do Nascimento thậm chí phải dừng lại, rồi đi bộ một khoảng. Tới kilomet thứ 34, anh đột ngột giảm tốc độ, đi lảo đảo ra khỏi đường đua rồi ngã sấp người về phía trước.

Trong lúc các nhân viên y tế chưa kịp có mặt, cảnh sát làm nhiệm vụ bên đường tham gia trợ giúp Do Nascimento. Cùng lúc từ phía sau, VĐV Kenya Evans Chebet vượt lên dẫn đầu rồi về nhất với thành tích 2 giờ 8 phút 41 giây.

Sự cố khiến Do Nasccimento phải bỏ cuộc. Ban tổ chức sau đó thông báo chân chạy 24 tuổi đã ổn khi được chăm sóc y tế. Theo Marca, chân chạy này gục ngã vì mất nước và chuột rút - hiện tượng "đụng tường" xảy ra khi cơ thể vượt ngưỡng chịu đựng vì phải liên tục vận động ở cường độ cao.

Do Nascimento gục ngã ở km thứ 34 New York City Marathon Do Nascimento gục ngã và bị Chebet vượt qua.

Đây là lần thứ hai trong hai năm Do Nasccimento "đụng tường" như thế này. Tại Olympic Tokyo 2020 ngày 8/8/2021, runner Brazil cũng gặp sự cố tương tự. Anh thậm chí bỏ cuộc còn sớm hơn vì đổ gục ở kilomet thứ 25, lúc đang dẫn đầu đoàn đua có Eliud Kipchogoe - người về nhất sau đó.

Giống sự cố ở Tokyo năm ngoái khi nhiệt độ lên tới 32 độ C cùng độ ẩm cao, thời tiết tại New York hôm qua cũng không thuận lợi cho các VĐV. Nhiệt độ lúc lên đến 23 độ C - cao bất thường so với mọi năm, biến giải năm nay thành kỳ nóng nhất của New York City Marathon kể từ năm 1986.

Do Nascimento xuất thân là cầu thủ bóng đá, nhưng chuyển sang điền kinh từ 2013, bắt đầu với các cự ly 3000m, 1500m, 5000m và 10.000m. Từ 2020, anh chuyển sang chạy dài và gặt hái nhiều thành công. Do Nascimento chỉ chạy full marathon (42,195km) từ 2020, đạt 2 giờ 6 phút 11 giây tại Valencia năm 2021, rồi 2 giờ 4 phút 51 giây tại Seoul đầu năm nay.

Nhật Tảo