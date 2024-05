Sam Altman đang bị coi là 'kẻ phản diện' ở Thung lũng Silicon

Từ việc được gọi là "chàng trai vàng" trong lĩnh vực AI với ChatGPT, CEO OpenAI Sam Alman đang bị cuốn vào loạt lùm xùm.

Từ sau scandal sa thải vào tháng 11/2023, hình ảnh của Sam Altman trong mắt công chúng được cho là đang dần thay đổi, nhất là sau khi GPT-4o trình làng và sử dụng giọng nói giống nữ diễn viên Scarlett Johansson.

CEO OpenAI Sam Alman tại một sự kiện ở Davos (Thụy Sĩ). Ảnh: Reuters

"Bị sa thải vì nói dối"

Helen Toner, cựu thành viên hội đồng quản trị OpenAI từng tham gia vào cuộc lật đổ Sam Altman cuối năm ngoái, tiết lộ trên podcast The TED AI Show ngày 28/5 rằng CEO này đã nói dối và cản trở hội đồng quản trị, trả thù những người chỉ trích ông, tạo ra "bầu không khí độc hại" tại công ty do ông điều hành.

"Hội đồng quản trị OpenAI là hội đồng hướng đến phi lợi nhuận, được thành lập nhằm mục đích đảm bảo sứ mệnh vì lợi ích nhân loại được đặt lên hàng đầu", Toner nói. "Nhưng trong nhiều năm, Sam gây khó khăn cho hội đồng bằng cách giấu thông tin, nói không đúng về những gì đang xảy ra ở công ty, thậm chí nói dối hoàn toàn trước hội đồng quản trị".

Bà cho biết Altman đã quyết định tung ra ChatGPT cuối năm 2022 nhưng không thông báo với hội đồng quản trị. "Chúng tôi chỉ biết về GPT sau khi đọc trên Twitter", bà nói.

Toner cũng cáo buộc Altman cố tình nhắm vào bà sau khi phản đối một bài viết nghiên cứu mà bà là đồng tác giả, trong đó cảnh báo về sự nguy hiểm của AI và nêu những giải pháp mà đối thủ Anthropic thực hiện để đảm bảo an toàn. Sam Altman khi đó cho rằng bài báo "chỉ trích OpenAI, khen ngợi đối thủ quá mức". Theo Toner, CEO OpenAI sau đó bắt đầu "truyền bá những lời dối trá" đến các thành viên hội đồng quản trị khác nhằm loại bỏ bà.

Quyết định sa thải Altman cuối tháng 11/2023 không được đưa ra một cách dễ dàng hay bất ngờ. Nó được thực hiện sau nhiều tuần thảo luận căng thẳng. "Nếu Sam nghi ngờ, anh ta sẽ dùng mọi biện pháp ngăn chặn. Vì vậy, chúng tôi đã rất thận trọng, cân nhắc người được tiết lộ thông tin. Về cơ bản, hầu như không ai biết trước ngoài nhóm pháp lý", Toner tiết lộ. Dù vậy, kế hoạch đã không đạt kết quả như mong muốn. Hơn bốn ngày sau khi bị lật đổ, Altman trở lại vị trí giám đốc điều hành. Ngay khi phục chức, ông loại bỏ hầu hết người muốn hạ bệ mình và lập hội đồng quản trị mới.

Về việc nhiều nhân viên dọa nghỉ việc nếu không phục chức cho Altman, Toner cho rằng họ không hoàn toàn tin ông, nhưng lo ngại công ty tan rã.

Sam Altman chưa bình luận về thông tin trên.

Bị cáo buộc dùng giọng nói trái phép

Ngày 13/5, OpenAI công bố mô hình AI mang tên GPT-4o, có thể tương tác qua văn bản, âm thanh và video "giống con người". Tuy nhiên, trợ lý ảo Sky trong GPT-4o được cho là có giọng giống của Scarlett Johansson "một cách kỳ lạ" và điều này khiến nữ diễn viên cảm thấy "sốc, phẫn nộ". Cô sau đó cho biết Altman đã tiếp cận mình hai lần để đề nghị hợp tác nhưng cô từ chối vì "lý do cá nhân".

Theo thông tin do WSJ thu thập, đích thân Altman gọi điện cho nữ diễn viên đề nghị hợp tác lồng tiếng cho trợ lý ảo mới nhưng cô không quan tâm. CEO này sau đó nhắn tin cho Bryan Lourd, người đại diện của Johansson, rằng liệu "có thể xem xét lại hay không" nhưng cũng không nhận được sự đồng ý.

Dù vậy, OpenAI vẫn công bố ChatGPT mới chạy mô hình GPT-4o cùng trợ lý giọng nói Sky. Lourd gọi điện chất vấn Altman nhưng ông phủ nhận. OpenAI sau đó giải thích giọng trong Sky "được thực hiện bởi một diễn viên chuyên nghiệp khác". Dù vậy, công ty vẫn gỡ Sky khỏi nền tảng. Ngày 27/5, Altman đăng trên X lời xin lỗi "vì đã không giao tiếp tốt hơn".

Giải thể nhóm an toàn AI

Ngày 15/5, một ngày sau khi GPT-4o được phát hành, người đồng sáng lập kiêm nhà khoa học trưởng Ilya Sutskever và nhà nghiên cứu máy học Jan Leike cùng từ chức. Cả hai là thành viên nhóm Superalignment, được OpenAI thành lập vào tháng 7 năm 2023 để nghiên cứu các rủi ro về AI.

Ngày 17/5, CNBC dẫn nguồn tin cho biết OpenAI đã giải thể Superalignment. Sự tan rã của đội ngũ an toàn AI khiến Sam Altman đối mặt nhiều hoài nghi từ giới quan sát. "Những năm qua, văn hóa và quy trình an toàn đã lùi bước so với các sản phẩm sáng bóng", Leike viết trên X sau khi từ chức tại OpenAI.

Trong khi đó, theo Vox, nhân viên của OpenAI được cho là đã mất niềm tin vào Altman từ lâu. Dù vậy, không ai lên tiếng bởi công ty có thỏa thuận nghiêm ngặt, buộc nhân viên không được chia sẻ thông tin về công ty sau khi nghỉ việc, nếu không sẽ mất cổ phần được chia.

"Đây là lỗi của tôi. Đây cũng là một trong số ít lần tôi thực sự cảm thấy xấu hổ khi điều hành OpenAI. Tôi đã không biết điều này đang xảy ra và lẽ ra tôi phải làm khác đi", Altman nói với Vox sau đó.

Trước hàng loạt sóng gió, ngày 29/5, Sam Altman tuyên bố tham gia quỹ Giving Pledge, cam kết ủng hộ hầu hết tài sản cho mục đích từ thiện. Ông hiện sở hữu khối tài sản khoảng hai tỷ USD.

Bảo Lâm - Huy Đức