Scarlett Johansson nổi giận với OpenAI

Scarlett Johansson "cảm thấy sốc, phẫn nộ" khi giọng của GPT-4o giống mình một cách kỳ lạ sau hai lần Sam Altman liên hệ nhưng chưa được cô đồng ý.

CNN dẫn lời nữ diễn viên Scarlett Johansson cho biết cô đã ủy quyền cho luật sư làm việc với OpenAI sau khi phát hiện Sky, trợ lý giọng nói của GPT-4o, có giọng giống mình một cách kỳ lạ.

Cô là nữ chính trong phim khoa học viễn tưởng Her, ra mắt năm 2013. Trong phim, cô đóng vai một trợ lý ảo. Nam chính do Joaquin Phoenix thủ vai đã yêu say đắm AI này nhưng trái tim anh như vỡ nát khi AI thừa nhận yêu hàng trăm người dùng khác. Cuối cùng, mô hình trợ lý ảo sụp đổ, không thể truy cập.

Ngày 14/5 khi công bố GPT-4o, CEO OpenAI Sam Altman cũng đăng từ "her" trên tài khoản X, gợi nhớ đến bộ phim kinh điển.

OpenAI hiện dừng Sky trên mô hình ngôn ngữ mới. Trong bài đăng trên X hôm 20/5, công ty cho biết: "Chúng tôi nhận nhiều thắc mắc về cách chọn giọng nói trong ChatGPT, đặc biệt là Sky. Công ty đang dừng Sky trong lúc giải quyết vấn đề". Trước đó nhiều người cũng phản ánh giọng trong GPT-4o có phần lả lướt, thiếu đứng đắn.

Scarlett Johansson và logo OpenAI phía sau. Minh họa: Newsx

Trong khi đó, Johansson tiết lộ, hồi tháng 9 năm ngoái, Sam Altman đã đặt vấn đề, mời cô lồng tiếng cho AI tạo sinh của công ty. Tuy nhiên cô từ chối vì lý do cá nhân. "Hai ngày trước khi GPT-4o được trình làng, Altman đã liên lạc với đại diện của tôi nhờ xem xét lại lời đề nghị. Nhưng OpenAI đã công bố nền tảng trước khi thỏa thuận được thống nhất", nữ diễn viên nói.

Johansson cho biết cô đã ủy quyền cho luật sư và OpenAI "miễn cưỡng đồng ý" gỡ Sky sau hai bức thư được gửi thư đến CEO Altman.

"Trong thời đại mọi người đang vật lộn với deepfake và bảo vệ hình ảnh, công việc và bản sắc riêng, tôi tin đây là những câu hỏi xứng đáng được làm rõ. Tôi mong sẽ nhận được giải pháp minh bạch để đảm bảo quyền cá nhân được bảo vệ theo luật pháp", Johansson nhấn mạnh.

Đáp lại, OpenAI khẳng định giọng của GPT-4o không liên quan đến Johansson mà thuộc về "một nữ diễn viên chuyên nghiệp khác". Công ty nói đã dùng giọng nói tự nhiên của người này để đào tạo AI. Tuy nhiên, OpenAI không nói rõ danh tính của chủ nhân giọng nói.

Rạn nứt bên trong OpenAI

Rắc rối pháp lý liên quan đến Scarlett Johansson chỉ là một phần sự xáo trộn trong công ty do Sam Altman lãnh đạo.

Ngay sau khi công ty ra mắt GPT-4o, Jan Leike, Giám đốc an toàn AI, và Ilya Sutskever, nhà khoa học trưởng của OpenAI, đồng loạt tuyên bố từ chức trên X. Leike thậm chí công khai chỉ trích lãnh đạo OpenAI đang đặt những "sản phẩm hào nhoáng" lên trên sự an toàn. Sam Altman đã chia sẻ bài viết của Leike và nói: "Ông ấy đúng, chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi cam kết thực hiện điều đó".

Theo CNBC, OpenAI tuần trước đã giải tán dự án Superalignment, được thành lập năm 2023 với sứ mệnh nghiên cứu những nguy cơ tiềm ẩn về lâu dài của trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, The Information đưa tin hai nhà nghiên cứu an toàn AI là Leopold Aschenbrenner và Pavel Izmailov bị OpenAI sa thải vì làm rò rỉ thông tin nội bộ. Hồ sơ LinkedIn của Cullen O'Keefe, trưởng nhóm nghiên cứu về chính sách, cho thấy ông rời đi trong tháng 4. Diane Yoon, Phó chủ tịch phụ trách nhân sự và Chris Clark, Giám đốc sáng kiến chiến lược và phi lợi nhuận, cũng đã từ chức tại OpenAI.

Theo Business Insider, sự tan rã của đội ngũ an toàn AI khiến Sam Altman đối mặt nhiều hoài nghi từ giới quan sát. Trên podcast Joe Rogan năm ngoái, ông từng nói: "Nhiều người trong chúng tôi vô cùng lo lắng về sự an toàn của AI. Với phiên bản 'không tiêu diệt loài người', chúng tôi có nhiều việc phải làm". Tuy nhiên, những gì đang xảy ra ở OpenAI làm xói mòn niềm tin của công chúng vào Altman. Cựu nhân viên Daniel Kokotajlo nói với Vox rằng ông "dần mất niềm tin vào sự lãnh đạo của OpenAI và khả năng xử lý siêu trí tuệ AGI có trách nhiệm của họ".

Một khủng hoảng nhân sự khác tại OpenAI là "chính sách bịt miệng nhân viên". Vox cho biết công ty có thỏa thuận nghiêm ngặt, buộc nhân viên không được chia sẻ thông tin về công ty sau khi nghỉ việc. Ngày 19/5, Sam Altman nói trên X rằng nhận đây là "một trong số ít lần" ông thấy xấu hổ khi điều hành OpenAI. Ông khẳng định không biết điều khoản này được áp dụng với cựu nhân viên và đang nỗ lực sửa chữa.

Giới phân tích nhận định đây là lần hiếm hoi Altman thừa nhận sai lầm, ngược với hình ảnh bình tĩnh ông đang xây dựng trong bối cảnh hỗn loạn của OpenAI.

Cung Thảo